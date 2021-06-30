Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины в ходе матчка 1/8 финала со сборной Швеции одержала победу со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

Футбольная встреча прошла в Глазго, победитель определился в дополнительное время. 

Со стороны украинской команды отличились Александр Зинченко и Артем Довбик. Единственный гол со стороны Швеции забил Эмиль Форсберг. 

В четвертьфинальном матче, который состоится 3 июля в Риме, Украине будет противостоять сборная Англии, ранее обыгравшая Германию (2:0).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне.

Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.06.2021, 11:24
    Гость: тд

    Мюллер строг со своим вождем в этом деле ко всем неудачникам рыночных отношений...

  3. 30.06.2021, 11:20
    Гость: Alex203

    Вот этот Ваш "маленький штрих" напоминает об игре с "Легион Кондор". Даже порадоваться без желчи не в состоянии.

Все комментарии (48)
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