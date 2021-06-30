Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Украины в ходе матчка 1/8 финала со сборной Швеции одержала победу со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.
Футбольная встреча прошла в Глазго, победитель определился в дополнительное время.
Со стороны украинской команды отличились Александр Зинченко и Артем Довбик. Единственный гол со стороны Швеции забил Эмиль Форсберг.
В четвертьфинальном матче, который состоится 3 июля в Риме, Украине будет противостоять сборная Англии, ранее обыгравшая Германию (2:0).
Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне.
Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А,на стадионы тоже по кодам и паспортам с прививкой только пускают?
Мюллер строг со своим вождем в этом деле ко всем неудачникам рыночных отношений...
Вот этот Ваш "маленький штрих" напоминает об игре с "Легион Кондор". Даже порадоваться без желчи не в состоянии.
"Гусский", ты уже надоел со своей пропагандой ненависти между славянами.
А,Якутия?