Специальным представителем ФХР по международным делам стал Павел Буре

Павел Буре

Представлять интересы Федерации хоккея России (ФХР) во всех зарубежных инстанциях в качестве специального представителя по международным делам будет чемпион мира-1990 в составе сборной России Павел Буре.

«Он будет курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных инстанциях, представлять Россию в Совете ИИХФ в случае его избрания в этот орган», - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредствителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийский игры в Пекине. Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе, острые темы с руководством ИИХФ и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его», - сказал Буре.

Напомним, Павел Буре является лучшим бомбардиром ОИ-1998 в Нагано и трижды лучшим снайпер чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это первый в истории российский хоккеист, чей номер увековечен клубом НХЛ, член трех музеев хоккейной славы, заслуженный мастер спорта СССР и России.

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