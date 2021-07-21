МОК выбрал столицу летних Олимпийских игр-2032
Австралийский Брисбен выбрали местом проведения летних Олимпийских игр 2032 года. Решение было озвучено на сессии Международного олимпийского комитета в Токио.
Брисбен станет уже третьим австралийским городом, который проводит Игры. В 1956 году этой чести был удостоен Мельбурн, а в 2000 году — Сидней.
В 2021 году столицу Олимпиады впервые выбирали по новой процедуре. Изменения в механизм выбора места проведения Олимпийских игр были внесены в июне 2019 года. Городам-кандидатам больше не нужно проводить заявочные кампании.
Отныне столицу Олимпиады выбирают специальные комиссии по зимним и летним Играм. При выборе города МОК исходит из наличия постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Это позволяет выбрать наиболее подходящие варианты и существенно сократить расходы кандидатов.
Брисбен был единственным кандидатом на проведение соревнований, поскольку город был выбран исполнительным комитетом МОК в качестве предпочтительного места для проведения Игр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всех втянули в западную цивилизацию? Или дают медленно доживать свой срок?/в резервациях или еще где? Вы специалист-подскажите/
Кажется пора завязывать с этими олимпийскими играми. Суеты много, а толку мало. И расходыбезумные - пустить их лучше на развитие массовой физкультуры
Зато живут австролопитеки намного лучше нас. Сейчас самая богатая страна мира по уровню жизни.
Значит надо восстанавливать теплоход "Грузия".
Супермега незалёжная "держава" - Австралия. МОК лизнул Бабке очередной раз, вот и вся их незалежность. Что МОКа, что австралии.