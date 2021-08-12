СМИ узнали о возможном переходе Роналду к Месси в ПСЖ

13:49 12.08.2021

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может присоединиться к аргентинскому нападающему Лионелю Месси в клубе «Пари Сен-Жермен». По данным испанского портала AS, это может произойти уже летом 2022 года.

Отмечается, что в «Пари Сен-Жермен» смирились с тем, что форвард Килиан Мбаппе не будет продлевать свое соглашение. Однако футболиста не отпустят в текущее трансферное окно, так как это не вопрос денег.

Как ожидается, в 2022-м француз перейдет в «Реал» на правах свободного агента. А португалец Криштиану Роналду займет в команде место Мбаппе. У него в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Ювентусом». По сведениям AS, агент 36-летнего Роналду Жорже Мендеш уже в курсе этого, контракт хотят заключить на два года.

Сообщается, что на переходе португальца настаивает лично президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Ранее на этой неделе ПСЖ объявил о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Контракт с 34-летним футболистом подписан по схеме «2+1».