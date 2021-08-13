«Золотые» чемпионы Олимпиады в Токио получат по 4 млн рублей
Правительство РФ утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпийских игр в Токио. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет "Интерфакс".
Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль составит 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 млн рублей, за бронзовую - 1,7 млн рублей.
Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.
Кроме того, тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов к Олимпиаде, также получат денежное вознаграждение. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Золото не пахнет , но только в спорте. В спорте , кроме пота , оно иногда попахивает гнилью разложением Мертвого моря.
Нет конечно. Мы проиграли пять финалов. Разве люди, со сломанной рукой( тхэквондо) , и повреждённой ногой( фехтование) взявшие золото, не проявили волю, в отличие от проигравших в финале. Им и честь больше.
Оба на,а за рулём Иван Иваныч...
с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Авериной-награду за золото. Не её вина, что её засудили. Она чемпионка по факту.