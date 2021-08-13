«Золотые» чемпионы Олимпиады в Токио получат по 4 млн рублей

13:01 13.08.2021

Правительство РФ утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпийских игр в Токио. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет "Интерфакс".

Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль составит 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 млн рублей, за бронзовую - 1,7 млн рублей.

Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.

Кроме того, тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов к Олимпиаде, также получат денежное вознаграждение. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.