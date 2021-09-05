Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Паралимпийская сборная России заняла итоговое четвертое место в общем зачете завершившихся в воскресенье соревнований в рамках Игр в Токио. В активе россиян 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых медалей.
Первое место в общем зачете занял Китай (96, 60, 51), второе – Великобритания (41, 38, 45), третье – команда США (37, 36, 31).
По общему числу наград первое место занял Китай (207), второе – Великобритания (124), Россия стала третьей (118). США – на четвертом месте (104).
В заключительный день соревнований копилка сборной России пополнилась одной медалью: серебряную медаль завоевала легкоатлетка Елена Паутова в марафоне, сообщает "Интерфакс".
Летняя Паралимпиада в Токио прошла с 24 августа по 5 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
поэтому и случилась допинг скандал - чтобы медалей поменьше и Россию опорочить. Сам скандал дешевая оперетка по Тальбергу из Белой гвардии Булгакова. Описание родченкова: пролом и в стене за шкафом и за ним люк в полу а там Фобос?? ОПЕРЕТКА! а потом мельдронат а тон сил не прибавляет и реакции то же усталость снимает -уставайте и медалей не хватайте.
а ничего что в России более 145млн населения а в Украине -около 40млн
Это потому что те, над кем смеялись, уже в спину дышат.
"Украина" - это что?
Интересно, почему не сказано, что Украина только шестая. Что у России 118 медалей, а у Украины всего 98.