Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады

Паралимпийская сборная России заняла итоговое четвертое место в общем зачете завершившихся в воскресенье соревнований в рамках Игр в Токио. В активе россиян 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых медалей.

Первое место в общем зачете занял Китай (96, 60, 51), второе – Великобритания (41, 38, 45), третье – команда США (37, 36, 31).

По общему числу наград первое место занял Китай (207), второе – Великобритания (124), Россия стала третьей (118). США – на четвертом месте (104).

В заключительный день соревнований копилка сборной России пополнилась одной медалью: серебряную медаль завоевала легкоатлетка Елена Паутова в марафоне, сообщает "Интерфакс".

Летняя Паралимпиада в Токио прошла с 24 августа по 5 сентября. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.09.2021, 19:03
    Гость: пывасрти

    поэтому и случилась допинг скандал - чтобы медалей поменьше и Россию опорочить. Сам скандал дешевая оперетка по Тальбергу из Белой гвардии Булгакова. Описание родченкова: пролом и в стене за шкафом и за ним люк в полу а там Фобос?? ОПЕРЕТКА! а потом мельдронат а тон сил не прибавляет и реакции то же усталость снимает -уставайте и медалей не хватайте.

  5. 05.09.2021, 13:44
    Гость: Справедливый

    Интересно, почему не сказано, что Украина только шестая. Что у России 118 медалей, а у Украины всего 98.

Все комментарии (6)
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