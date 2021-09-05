Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады

поэтому и случилась допинг скандал - чтобы медалей поменьше и Россию опорочить. Сам скандал дешевая оперетка по Тальбергу из Белой гвардии Булгакова. Описание родченкова: пролом и в стене за шкафом и за ним люк в полу а там Фобос?? ОПЕРЕТКА! а потом мельдронат а тон сил не прибавляет и реакции то же усталость снимает -уставайте и медалей не хватайте.