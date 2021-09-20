Российский футболист вошел в рейтинг самых дорогих игроков не старше 18 лет

Российский футболист, полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян стал единственным представителем РФ в рейтинге самых дорогих игроков мира до 18 лет по версии портала Transfermarkt.

По данным издания, по сравнению с июлем этого года стоимость Захаряна выросла на 125% с 4 млн евро до 9 млн. Таким образом он занял в рейтинге 16 место. Отмечается, что к футболисту уже есть интерес среди европейских клубов.

Первое место рейтинга занял испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес. Его стоимость оценивается в 80 млн евро. На втором месте расположился еще один игрок "Барселоны" Ансу Фати, чья стоимость составила 60 млн еврою 

В первую пятерку рейтинга также попали француз Эдуарду Камавинга (55 млн евро), Джуд Беллингем (55 млн евро) и Флориан Виртц (45 млн евро).

В десятку рейтинга также вошли Джамал Мусиала (€38 млн), Джованни Рейна (€38 млн), Юссуфа Мукоко (€18 млн), Райан Шекри (€27 млн) и Илайш Мориба (€25 млн).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.09.2021, 12:21
    Гость: topor

    Срочно надо продавать в Европу,пока его не превратили в Дзюбу. Сколько таких, во время не уехавших, проглотило наше загнивающее футбольное болото. Получается,что только там на основе наших игроков, получающих футбольную практику в ведущих европейских клубах , можно сформировать конкурентную сборную.

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