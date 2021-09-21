Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную России

Фото с сайта twitter.com

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную РФ для подготовки к ближайшим отборочным матчам к чемпионату мира 2022 года. Об этом 33-летний футболист рассказал «Матч ТВ».

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной», — заявил игрок.

По словам Дзюбы, предыдущий сезон выдался очень сложным и долгим, а неудача на Евро-2020 сказалась и на физической форме, и на эмоциональной. «Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру», — добавил футболист.

Валерий Карпин, возглавивший национальную сборную в июле, первоначально отказывался вызывать Дзюбу на матчи сборной. Нападающий пропустил сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты. 20 сентября Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной на матчи против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.09.2021, 23:48
    Гость: Влад 33

    Жаль одно, что из-за перепалок игроков и тренеров , как правило страдает Спорт ( ну и мы, болельщики)..!
    А ответ Дзюбы мне понравился, ставлю плюс, так как Себя нужно уважать!

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