Типы велотренажеров для дома

15:05 16.10.2021

Спорт – это отличный способ поддерживать себя в хорошей физической форме.

Одним из самых лучших способ сбросить вес и привести тело в порядок являются упражнения на велосипеде или на беговой дорожке. Однако, не у всех есть возможность приобрести велосипед и кататься на нем по улице. Решение есть – можно купить велотренажер для дом или бегоговую дорожку. В этой статье мы поговорим про то, как выбрать велотренажер.

Совет по выбору велотренажера

Существует несколько типов велотренажеров, у каждого из них есть свои преимущества. В первую очередь, для того, чтобы подобрать идеальный спортивный инвентарь, нужно определиться с конструкцией тренажера. Существуют горизонтальные, вертикальные, складные и портативные велотренажеры. Поговорим про детали каждого.

Горизонтальный велотренажер

Данная техника представляет собой тренажер с сиденьем, которое способно отодвигаться назад. В этой же плоскости находится блок педалей. Владельцы такого велотренажера принимают полулежащее положение с прямыми ногами. Такая поза – наиболее безопасный вариант для поясницы и спины. Он подходит:

1. Для детей и пожилых людей;

2. Людям, которые имеют проблемы с позвоночником;

3. Тем, у кого наблюдаются заболевания опорно-двигательного аппарата.

Вертикальный велотренажер

Данный тип тренажера выглядит как стандартный велосипед. Педали находятся под сидушкой, поза человека максимально напоминает позу велосипедиста. Такая конструкция позволяет прокачать пресс, ягодицы, плечевой пояс, ноги. К преимуществам можно отнести: доступную цену, компактность, многофункциональную нагрузку на разные части тела. Однако, из-за того, что вертикальный велотренажер оказывает достаточно сильную нагрузку на спину, он подходит не всем людям.

Портативный велотренажер

К особенностям данного спортивного оборудования можно отнести минимальные габариты и небольшой вес (до пяти килограмм). Портативные велотренажеры не занимают места из-за отсутствия сидения и руля. Они подходят работающим и занятым людям, ведь его легко можно взять в любое место с собой – на работу, в путешествие, в командировку и так далее.

Складной велотренажер

У складного велотренажера и портативного есть много похожих моментов. Однако, в отличие от второго, складной велотренажер имеет сидение и руль. Основной плюс такой конструкции – это возможность сложить раму в случае ее транспортировки. Складной велотренажер можно хранить в любом малогабаритном месте.

