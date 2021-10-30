14:21 30.10.2021

Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

В индивидуальном многоборье российская гимнастка по итогам четырех упражнений заработала 108,400 балла и завоевала золотую медаль. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (105,300 балла), а третье — сестра-близнец Дины Арина Аверина (103,200), сообщает "Р-Спорт".

Таким образом, Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в этом виде программы, обойдя соотечественниц Канаеву, Яну Кудрявцеву, представительниц Болгарии Марию Петрову и Марию Гигову, у которых по три победы на мировых первенствах.

На чемпионате мира, который проходит в японском городе Китакюсю, Дина Аверина уже завоевала четыре золота — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире.