Сборная России по футболу сыграет первый стыковой матч к ЧМ-2022 с Польшей

Жеребьевка стыковых матчей к чемпионату мира по футболу прошла в пятницу в швейцарском Цюрихе.

В полуфинале мини-турнира сборная России дома сыграет с поляками 24 марта, пишет "Р-Спорт". Финал, в котором победитель матча Россия — Польша сыграет с победителем встречи Чехия — Швеция, состоится 29 марта на одном из российских стадионов.

14 ноября футболисты сборной России уступили команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, сборная России с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии с 23 очками возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
На Украине назвали сроки возможного военного вторжения России
Подавление воли русских Госдума хочет запретить упоминание национальности бандит
Подавление воли русских: запретит ли Госдума упоминание национальности преступников?
«В Советском Союзе политическая идеология шла впереди экономической выгоды, поэтому мы всему миру построили заводы, а сами в итоге ничего не получили взамен»
Александр Иванович Бастрыкин
Бастрыкин предложил полностью вернуться к советской системе образования
Избранное
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
Сергей Черняховский. Социологи и налоги
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
О концепции государственной политики исторической памяти
«Формализм - государственная беда»: на чьей совести зверские преступления педофилов
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Российские причины белорусской катастрофы
Выгодно ли рефинансировать кредиты в 2020 году?
Ленточный фундамент своими руками
Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»
Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции