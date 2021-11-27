Сборная России по футболу сыграет первый стыковой матч к ЧМ-2022 с Польшей

12:59 27.11.2021

Жеребьевка стыковых матчей к чемпионату мира по футболу прошла в пятницу в швейцарском Цюрихе.

В полуфинале мини-турнира сборная России дома сыграет с поляками 24 марта, пишет "Р-Спорт". Финал, в котором победитель матча Россия — Польша сыграет с победителем встречи Чехия — Швеция, состоится 29 марта на одном из российских стадионов.

14 ноября футболисты сборной России уступили команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, сборная России с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии с 23 очками возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.