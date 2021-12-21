Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева избили в Москве

22:25 21.12.2021

Олимпийский чемпион Сочи, фигурист Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения ночью в центре Москвы и был госпитализирован. Отмечается, что нападавшие избивали Соловьева ногами, в итоге его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Менеджер Соловьева Елена Болотова сообщила РБК, что 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Как стало известно Телеграм-каналу «112», спортсмен праздновал 20 декабря со своей гражданской женой керлингисткой Анной Сидоровой 30-летие Федерации керлинга в России. После этого они поехали в караоке, где около 4 часов утра и случился конфликт.

Как сообщили в столичной полиции, по горячим следам были задержаны двое молодых людей.