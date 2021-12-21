Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева избили в Москве
Олимпийский чемпион Сочи, фигурист Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения ночью в центре Москвы и был госпитализирован. Отмечается, что нападавшие избивали Соловьева ногами, в итоге его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.
Менеджер Соловьева Елена Болотова сообщила РБК, что 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.
Как стало известно Телеграм-каналу «112», спортсмен праздновал 20 декабря со своей гражданской женой керлингисткой Анной Сидоровой 30-летие Федерации керлинга в России. После этого они поехали в караоке, где около 4 часов утра и случился конфликт.
Как сообщили в столичной полиции, по горячим следам были задержаны двое молодых людей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рамзан и упоминание национальной республики МВД РФ запретил.
На видео всё прекрасно видно ) Но у них нет преступности. Ни ни. И уж точно они добропорядочные люди, которые к русским девушкам не пристают.
Вообще то они знают, что без попустительства евреев в нашей власти бить русских будет невозможно.
И что это значит Я ОЛИМПИЙСУИЙ ЧЕМПИОН и ты можешь говорить что хочешь и тебе ничего не будет. Это не работает. Надо вести себя скромнее и не выпячивать свои достижения перед другими людьми. За свое чемпионство ты получил награды и вознаграждения за счет простых налогоплательщиков и еще выпендривается.
Сложилась безопасная система в стране для беспредела залетным агрессивным гопникам.
Смогут ли московские спортсмены и граждане, "объяснить" этим бойцам, их же методами, так, что бы они крепко усвоили, что были не правы. Если нет, тогда ждите очередную подобную новость.