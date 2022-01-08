Сборная РФ по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты победили в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмены преодолели дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом. В составе российской сборной выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Второе место заняла команда Австрии (отставание 41,5 секунды; один круг + 13 промахов), замкнули тройку лидеров украинцы (+1.03,6; 0 + 12), сообщает "Р Спорт"

Россияне одержали вторую победу на этапах Кубка мира: в пятницу Александр Логинов выиграл спринт. Ранее в субботу национальная сборная стала пятой в смешанной эстафете.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.01.2022, 21:48
    Гость: Скептик

    И что?
    Кто об этом вспомнит в понедельник?
    Кстати.
    Сколько обходится налогоплательщикам содержание сборной РФ по биатлону?
    И остальных?
    И зачем?

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