Сборная РФ по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира
Российские биатлонисты победили в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Спортсмены преодолели дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом. В составе российской сборной выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова.
Второе место заняла команда Австрии (отставание 41,5 секунды; один круг + 13 промахов), замкнули тройку лидеров украинцы (+1.03,6; 0 + 12), сообщает "Р Спорт".
Россияне одержали вторую победу на этапах Кубка мира: в пятницу Александр Логинов выиграл спринт. Ранее в субботу национальная сборная стала пятой в смешанной эстафете.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И что?
Кто об этом вспомнит в понедельник?
Кстати.
Сколько обходится налогоплательщикам содержание сборной РФ по биатлону?
И остальных?
И зачем?