Сборная РФ по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

18:12 8.01.2022

Российские биатлонисты победили в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмены преодолели дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом. В составе российской сборной выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Второе место заняла команда Австрии (отставание 41,5 секунды; один круг + 13 промахов), замкнули тройку лидеров украинцы (+1.03,6; 0 + 12), сообщает "Р Спорт".

Россияне одержали вторую победу на этапах Кубка мира: в пятницу Александр Логинов выиграл спринт. Ранее в субботу национальная сборная стала пятой в смешанной эстафете.