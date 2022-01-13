Российские фигуристы установили мировой рекорд на чемпионате Европы

10:05 13.01.2022

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов обновили мировой рекорд, выиграв короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы, проходящий в Таллине.

Спортсмены получили за свое выступление 82,36 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые заработали ранее 82,34 балла.

Второе и третье места на Чемпионате также занимают россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58), а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

В паре Мишина и Галлямов выступают с 2017 года. Они уже побеждали на чемпионате мира в 2021 году. С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Произвольные программы пары представят 13 января.