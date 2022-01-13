Российские фигуристы установили мировой рекорд на чемпионате Европы
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов обновили мировой рекорд, выиграв короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы, проходящий в Таллине.
Спортсмены получили за свое выступление 82,36 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые заработали ранее 82,34 балла.
Второе и третье места на Чемпионате также занимают россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58), а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).
В паре Мишина и Галлямов выступают с 2017 года. Они уже побеждали на чемпионате мира в 2021 году. С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.
Произвольные программы пары представят 13 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну на Европе да. А к ОИ подтянутся китайцы и прочие, включая американцев. Вот насчёт девчонок не переживаю. Те наголову выше других.
При Товарище Сталине рекорды устанавливал Стаханов! А теперь-эти.
законы принимать.
И как это отразилось на цене на нефть?