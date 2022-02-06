У российской команды - первое золото Олимпиады в Пекине

12:20 6.02.2022

Лыжник Александр Большунов принес России первое золото зимней Олимпиады в Пекине.

В соревнованиях по скиатлону Большунов пришел первым, преодолев дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Серебро досталось россиянину Денису Спицову (отставание 1 минута 11 секунд). Третье место занял финн Ийво Нисканен (+2.00,2), приводит результаты гонки "Р-Спорт".

Для 25-летнего Большунова это первое олимпийское золото.

Всего в активе национальной команды четыре медали Игр в Пекине: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. Первую награду России на Олимпиаде-2022 принесла лыжница Наталья Непряева — она завоевала серебро скиатлона. В этот же день в стартовой гонке соревнований по биатлону — смешанной эстафете — российская команда взяла бронзу.

Российская команда занимает второе место в медальном зачете Олимпийских игр. На первом месте - сборная Норвегии (2 золотых медали), на третьем - команда Словении (1 золотая и 1 бронзовая медали).