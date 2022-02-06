У российской команды - первое золото Олимпиады в Пекине

Лыжник Александр Большунов принес России первое золото зимней Олимпиады в Пекине.

В соревнованиях по скиатлону Большунов пришел первым, преодолев дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Серебро досталось россиянину Денису Спицову (отставание 1 минута 11 секунд). Третье место занял финн Ийво Нисканен (+2.00,2), приводит результаты гонки "Р-Спорт".

Для 25-летнего Большунова это первое олимпийское золото.

Всего в активе национальной команды четыре медали Игр в Пекине: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. Первую награду России на Олимпиаде-2022 принесла лыжница Наталья Непряева — она завоевала серебро скиатлона. В этот же день в стартовой гонке соревнований по биатлону — смешанной эстафете — российская команда взяла бронзу.

Российская команда занимает второе место в медальном зачете Олимпийских игр. На первом месте - сборная Норвегии (2 золотых медали), на третьем - команда Словении (1 золотая и 1 бронзовая медали).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.02.2022, 22:25
    Гость: Керлинг.

    Этот дивный спорт рожден уборщицами в унылых коридорах
    Казенных интерьеров

  2. 06.02.2022, 21:02
    Гость: 777

    А где там наши?, чему радоваться, ни гимна, ни флага ни каких других атрибутов нашей страны, но зато радости полные штаны, и это будет и на следующей олимпиаде уже приучили быть без страны, никто не возникает, как буд-то так и должно быть, радуйтесь

  3. 06.02.2022, 20:31
    Гость: ...у

    "...технические ошибки кёрленгистов.....",катать чайники по льду,всё равно ,что шары метать в кегли, между пивом или виски! А катальщики чайников тоже оказывается "олимпийцы"...Как говорят в народе о "видах спорта": "если шахматы это спорт,то оннанизм -тяжёлая атлетика!".Камедия!

  4. 06.02.2022, 19:35
    Гость: Анна

    А МЕНЯ ПОРАДОВАЛО 13 МЕСТО США В ОБЩЕ КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
    Вот официальные данные на 19:29 по московскому временени третьего дня Олимпиады в Пекине
    1. Норвегия золото 2 , серебро-0, бронза -1
    2 Швеция золото-2, серебро-0, бронза-0
    3. Россия золото-2, серебро-2, бронза-2
    4. Германия золото-1, серебро-1, бронза-0
    5. Нидерланды золото-1, серебро-1, бронза-0
    6. Австралия золото-1, серебро-0, бронза-1
    7. Словения золото-1, серебро-0, бронза-1
    8. Япония золото-1, серебро-0, бронза-1
    9.Китай золото-1, серебро-0, бронза-0
    10. Нова Зеландия золото-1, серебро-0, бронза-0
    11 Австрия золото-0, серебро-2, бронза-1
    12. Италия золото-0, серебро-2, бронза-1
    13 МЕСТО ЗАНИМАЮТ ПОКА ТВОИ НЕНАГЛЯДНЫЕ США золото-0, серебро-2, бронза-0. НИ ОДНОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ У ТВОИХ АМЕРИКАНЦЕВ ЗА ПЕРВЫЕ ДНЯ ОЛИМПИАДЫ. Ладно посмотрим ,что будет дальше. Впереди почти 2 недели олимпиады в Китае.

  5. 06.02.2022, 18:24
    Гость: Носастый Прапор

    Большунова спонсирует МВД РФ. Правда только как лейтенанта...даже не старлей, в отличие от погодок- папеньких сынков с генеральскими погонами одетыми на плечи этих п- сов Президентом.

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