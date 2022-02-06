Фанаты всех футбольных клубов РПЛ, кроме «Ахмата», бойкотировали Fan ID

19:53 6.02.2022

Фанаты 15 из 16 футбольных клубов Российской премьер-лиги выступили против ведения «паспорта болельщика» - Fan ID. Они заявили, что будут игнорировать все матчи, посещение которых требует предъявление этого документа.

Бойкот поддержали фанаты клубов «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Химки», «Зенит», «Рубин», «Сочи», «Ростов», «Краснодар», «Урал», «Уфа», «Арсенал», «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

А вот болельщики грозненского «Ахмата» остались единственными, кто не стал бойкотировать Fan ID.

Болельщики «Зенита» назвали введение документов «необоснованной мерой». Фанаты ЦСКА и вовсе обещали объявить персонами нон-грата тех болельщиков, которые оформят Fan ID, пишут «Новые Известия».

Болельщики «Нижнего Новгорода» назвали необходимость получение документа «репрессивным нововведением», подменяющими «понятия комфорта и безопасности».

Закон о введении этих документов подписал президент Владимир Путин в конце прошлого года. В силу закон вступает с 1 июня 2022 года.