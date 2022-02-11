РУСАДА проведет расследование в отношении персонала Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление агентства. В ее допинг-пробе Международное допинг-агентство обнаружило запрещенный препарат триметазидин.

В заявлении отмечается, что причиной задержек проверки допинг-пробы Валиевой и предоставления отчетности стали случаи заражения COVID-19 среди персонала в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. В РУСАДА отметили, что цель данного расследования состоит в выявлении всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица".

Ранее Международное агентство допинг-тестирования подтвердило положительный результат на триметазидин у Валиевой в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Этот результаты агентству передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по участию Валиевой в соревнованиях до 15 февраля. В этот день должны состояться соревнования одиночниц, среди которых в списках значится и Валиева. До этой даты отложено и решение о награждении фигуристов по итогам командного турнира, в котором россияне завоевали золото Оно должно было состояться 7 февраля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 23:47
    Гость: Правильно!

    Нацисты расчирикались через два месяца после взятия пробы, аж хари потрескались.

  2. 11.02.2022, 23:10
    Гость: Евгений В.

    Стоит только появиться на свет талантливому ребенку в РФ, как у нее (него) сразу зарубежные враги в отличие от детей властных чиновников типа Чаек или Медведевых с Лавровыми. Им допинг еще в роддоме детской кроватке начинают вкалывать? Все одни и те же грабли... И "новичок" в моде, который только за рубежом обнаруживают...А то что флаг власовский весь Мир презирает это вполне понятно...

  3. 11.02.2022, 23:02
    Гость: blog2038,.

    "Спортивный арбитражный суд (ЦАС) примет решение по участию Валиевой в соревнованиях до 15 февраля. В этот день должны состояться соревнования одиночниц, среди которых в списках значится и Валиева. До этой даты отложено и решение о награждении фигуристов по итогам командного турнира, в котором россияне завоевали золото Оно должно было состояться 7 февраля."
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    Если она невиновна, то жалко девочку - всё это время сидеть на нервах, так хорошо не выступишь.

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