РУСАДА проведет расследование в отношении персонала Камилы Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление агентства. В ее допинг-пробе Международное допинг-агентство обнаружило запрещенный препарат триметазидин.
В заявлении отмечается, что причиной задержек проверки допинг-пробы Валиевой и предоставления отчетности стали случаи заражения COVID-19 среди персонала в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. В РУСАДА отметили, что цель данного расследования состоит в выявлении всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица".
Ранее Международное агентство допинг-тестирования подтвердило положительный результат на триметазидин у Валиевой в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Этот результаты агентству передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.
Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по участию Валиевой в соревнованиях до 15 февраля. В этот день должны состояться соревнования одиночниц, среди которых в списках значится и Валиева. До этой даты отложено и решение о награждении фигуристов по итогам командного турнира, в котором россияне завоевали золото Оно должно было состояться 7 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нацисты расчирикались через два месяца после взятия пробы, аж хари потрескались.
Стоит только появиться на свет талантливому ребенку в РФ, как у нее (него) сразу зарубежные враги в отличие от детей властных чиновников типа Чаек или Медведевых с Лавровыми. Им допинг еще в роддоме детской кроватке начинают вкалывать? Все одни и те же грабли... И "новичок" в моде, который только за рубежом обнаруживают...А то что флаг власовский весь Мир презирает это вполне понятно...
"Спортивный арбитражный суд (ЦАС) примет решение по участию Валиевой в соревнованиях до 15 февраля. В этот день должны состояться соревнования одиночниц, среди которых в списках значится и Валиева. До этой даты отложено и решение о награждении фигуристов по итогам командного турнира, в котором россияне завоевали золото Оно должно было состояться 7 февраля."
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Если она невиновна, то жалко девочку - всё это время сидеть на нервах, так хорошо не выступишь.
на допинг - сиди и не чирикай.