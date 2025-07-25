Умер Халк Хоган: звезда WWE скончался в 71 год

Легендарный рестлер и актёр Халк Хоган (настоящее имя — Терри Боллеа) скончался 24 июля в возрасте 71 года в своём доме в Клируотере, штат Флорида. По сообщениям СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

Службы экстренной помощи прибыли на место утром около 9:51 и пытались реанимировать Хогана на протяжении более получаса, однако безуспешно. Артиста доставили в больницу, где врачи официально констатировали смерть.

WWE выразили соболезнования в официальном заявлении, назвав Хогана «одним из самых узнаваемых лиц поп-культуры» и человеком, благодаря которому организация обрела мировое признание в 1980-х годах. Поклонники запомнили его как харизматичного героя в жёлто-красном костюме, продвигавшего философию «тренируйся, пей витамины, молись» и заложившего фундамент «эры Hulkamania».

На протяжении десятилетий Хоган был лицом американского рестлинга. Он шесть раз становился чемпионом WWE, не раз возглавлял шоу WrestleMania, а в 2005 году был включён в Зал славы организации. В 1990-х он стал центральной фигурой в конкурирующей WCW, где под псевдонимом Hollywood Hogan и в составе группировки nWo кардинально изменил восприятие образа рестлера. Его влияние ощущалось не только в спорте, но и за его пределами: Хоган снялся в фильмах «Рокки III», «Субурбанский командир», участвовал в телешоу «The A-Team» и в семейном реалити Hogan Knows Best.

Смерть Хогана вызвала волну откликов со стороны коллег и фанатов. Ветеран рестлинга Рик Флэр написал, что «шокирован» и назвал Хогана «величайшей суперзвездой» и другом. Triple H подчеркнул, что именно Хоган «установил стандарт суперзвезды». The Undertaker отметил, что «мир рестлинга потерял настоящую легенду», а Винс Макмэн назвал его «самой большой звездой WWE всех времён». Бывший президент США Дональд Трамп, с которым Хоган поддерживал дружеские отношения, также выразил соболезнования, отметив вклад рестлера в политику и его выступление на съезде Республиканской партии в 2024 году.

Хотя в последние месяцы Хоган проходил медицинские процедуры, включая операцию на шее, его окружение сообщало, что он восстанавливается. Поэтому известие о его смерти стало неожиданностью. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 14:09
    Гость: Юляша

    Куда теперь не плюнь - везде все ну прямо "суперзвезды" какие-то,даже вот такие пшуты гороховые,как этот качок.Что-то вроде доморощенного Динамита.

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