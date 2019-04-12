Кирстен Данст: «Нужно верить в себя!»

Открытая и непосредственная, она остается вещью в себе, которую не просто разгадать

Кристен впервые заявила о своем таланте в роли юной вампирши в фильме «Интервью с вампиром», а «Человек-паук» прославил актрису на весь мир. Но многогранность и сложность ее таланта раскрываются лишь в последние годы.

Кирстен Кэролайн Данст родилась 30 апреля 1982 года в городе Поинт Плезант. Её отец был медицинским работником. Мама, несостоявшаяся актриса, была владелицей художественной галереи.

Мама мечтала сделать из дочки модель, поэтому Кирстен начала свою карьеру в возрасте трех лет. Дебют на телевидении она совершила, снявшись в рекламе кукол. За этим последовала вереница рекламных роликов. Вскоре родители девочки развелись, и как только Кирстен впервые появилась на экране в фильме Вуди Алена «Нью-Йоркские истории», мама перевезла её в Лос-Анджелес, вознамерившись сделать дочь звездой. Кирстен не заставила маму долго ждать. После того, как она озвучила мультфильм «Служба доставки Кики» и получила роль в сериале «Любовь», начался ее стремительный карьерный взлёт, который продолжается по сей день. Фильм «Костёр тщеславия» Брайана Де Пальмы, с участием Тома Хэнкса и Брюса Уиллиса, выглядел очень прилично. И Кирстен отлично вжилась в свою роль.

В 1994 году Данст заставила миллионы женщин ревновать, когда она сыграла с Томом Крузом и Брэдом Питом в фильме «Интервью с вампиром». Разумеется, в 11 лет она не могла испытывать никаких чувств к этим знаменитостям. После её первого поцелуя с Брэдом Питом на экране она заявила: «Ну да, я поцеловалась с Брэдом Питом, ну и что? У него были потрескавшиеся губы. Он был нежен и добр со мной, но это была всего лишь игра».

Кирстен Данст. Фото с сайта kinocosmos.com

Опыт без опыта

Все актеры, снимающиеся в фильме «Интервью с вампиром», прекрасно относились к Кирстен. Круз и Пит стали ей как два старших брата. Круз даже купил для юной звезды рождественскую ёлку. Позже критики написали: «Казалось, в теле этой маленькой девочки был опыт 35-летней актрисы», и они были абсолютно правы. Кирстен блестяще для своего возраста справилась с ролью Клаудии, девочки, ставшей вампиршей и заточённой навечно в тело ребёнка, в то время как её разум и желания взрослели. Она была достойна того, чтобы получить за свою роль Золотой Глобус.

Какое-то время она была бесспорной королевой подростковых комедий. В дальнейшем Кирстен целенаправленно меняла съёмки в них на драмы. Например, в «Дьявольской арифметике» она играет современную еврейскую девушку, которая оказывается в лагере смерти во времена Второй Мировой.

После этого актриса снялась в фильме Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы». Здесь она предстала в образе Люкс Лисбон, одной из пяти сестёр, проклятых жестокой религиозной матерью и безответным отцом. Словом, Кирстен справлялась с любой ролью.

С началом 2000-х актриса снималась в пяти фильмах в год. Она старалась выйти из образа «хорошей маленькой девочки», который прилип к ней, несмотря на «Девственниц-самоубийц». Например, снялась в «Безумной и прекрасной», где сыграла богатую и взвинченную от спиртного и наркотиков девушку. В этом фильме Кирстен впервые оказалась задействована в сценах сексуальной направленности, но на удивление, была единственной, кто не переживал по этому поводу.

Выход на новый уровень

Фильм «Человек-паук» сделал ее по-настоящему популярной. Многие актрисы отказались от этой роли, но Кирстен не была столь требовательной. Она понимала, что такая роль может гарантировать ей карьерный рост, возможность выбирать и сниматься в более интересных проектах.

У «Человека-паука» был огромный успех, он собрал более 100 миллионов долларов всего через 3 дня и принес в копилку 463 миллиона долларов, поставив фильм на пятое место по самым огромным сборам в мире. И, конечно, Кирстен снялась в «Человеке-пауке 2». Дальше были «Легкомыслие», «Улыбка Моны Лизы», «Вечное сияние чистого разума» и множество других фильмов.

Даже играя роли второго плана, актриса привлекает внимание профессиональной игрой и выглядит ярко. Кирстен известна в мире шоу-бизнеса еще и тем, что стоит обеими ногами на земле, а не витает в облаках. Проделав путь от модели до уважаемой актрисы, она очень выросла в профессиональном плане, и сегодня ее амбиции простираются далеко вне подросткового жанра комедии.

Кирстен Данст. Фото с сайта kino-teatr.ru



Меланхолия на экране и в жизни

Некоторые критики утверждают, что роль Жюстин в нашумевшем фильме «Меланхолия» Ларса фон Триера ей удалась потому, что она не изображала что-то, а переживала давно знакомое состояние депрессии. Кстати, за роль женщины далеко за гранью нервного срыва Кирстен Данст получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале.

Действительно, стоит внимательно вглядеться «Меланхолию», чтобы понять: депрессия знакома актрисе не понаслышке. Этому есть и реальные подтверждения: к примеру, в 2008 году она совершила поступок, который не ждали от нее ни поклонники, ни журналисты. Солнечный ребенок Голливуда внезапно объявила о своем решении лечь в закрытую клинику в штате Юта для того, чтобы пройти курс лечения от депрессии. В это долго никто не мог поверить. Изобретались разнообразные объяснения поступку Данст: от банального желания пиара до тайного алкоголизма. Через два месяца Кирстен завершила лечебный курс и сделала заявление для прессы: «Мне было нелегко принять решение лечь в клинику. Я находилась в подавленном состоянии духа на протяжении полугода, прежде чем надумала обратиться к врачам». Она не пояснила, какое именно событие вызвало депрессию, но все были в курсе, что перед этим она рассталась с очередным бойфрендом, Джонни Борреллом, вокалистом рок-группы «Razorlight».

Просто любовь

Как известно, киноактёры должны уметь вживаться в роль. А значит, чтобы хорошо сыграть любовь, нужно её почувствовать. Для этого можно закрутить роман с коллегой по фильму, что частенько случалось с Кирстен. Хотя первые шаги на любовном фронте у неё были более-менее отвлечёнными, часто предмет её обожания был связан с миром шоу-бизнеса. Сама Кирстен редко афиширует свои отношения, но благодаря пронырливым журналистам кое-что стало известно общественности.

Актриса как-то сказала: «Вы никогда не сможете контролировать, в кого влюбиться, даже если вы находитесь в депрессии или очень расстроены... Вы влюбляетесь в человека не потому, что он забавляет вас. Вы просто влюбляетесь».

С кем только не приписывали ей романы! Музыканты и актеры часто были замечены рядом с ней, ее избранниками становились Мэгги Гилленхаал и Тоби Магваер, но, увы, ненадолго. С Орландо Блумом Кирстен встретилась на съёмках «Элизабеттауна». Как и положено, раз они были парочкой в кино, то и в жизни не обошлось без интрижки. В 2006 году Кирстен сказала, что ни о каком романе не может быть и речи, а Орландо признал, что Кирстен напоминает ему его бывшую подругу. Несколько раз их видели вместе, многие говорили, что они хорошая пара, но всё так ничем и не закончилось.

Кирстен Данст. Фото с сайта kinocosmos.com



Старый стиль и плаванье

Кирстен Данст любит красивую одежду и все, что с ней связано. О ее вкусе можно судить по роскошным стильным нарядам, в которых актриса регулярно появляется на красной дорожке. В повседневной жизни Данст обычно носит французские марки. Она признается, что у нее слишком много одежды, поэтому она ходит по магазинам лишь в крайних случаях. Но если ей на глаза попадаются творения французских брендов, не может устоять. Еще она любит винтажную одежду и вещи старого стиля. Ей нравится носить модели из другой эпохи. «Это похоже на создание новой идеи и выглядит примерно так же, как это выглядело десятки лет назад», – говорит звезда.

Данст утверждает, что не сидит на диетах, поскольку обожает вкусную еду. Что касается спорта, то она пытается им заниматься, но вообще-то иногда любит просто поплавать – для развлечения.

Находясь с самого детства в центре внимания и являясь объектом обожания поклонников, она никогда не страдала от нарциссизма. Как и обычных людей, актрису не всё устраивает в собственной внешности – например, ей хотелось бы быть выше ростом. Как человек, упорно над собой работающий, она знает, что внутренняя красота влияет на то, как человек выглядит внешне: «Настоящий секрет полного великолепия состоит в том, что нужно верить в себя, иметь собственные убеждения и стараться быть осторожным в своих решениях и мыслях», – считает она.