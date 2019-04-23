Никас Сафронов: «Я не могу назвать себя стильным»

Сегодня его имя – своеобразный бренд мирового уровня

В нем удачно соединились интуитивное пиаровское начало и дар художника, чье творчество востребовано уже при жизни. Его называют русским Сальвадором Дали. В своих картинах он ссылается на сказочные мотивы и сны. Он создал множество портретов знаменитостей, среди которых президенты, актеры, певцы.

Никас Сафронов родился 8 апреля 1956 года в городе Димитровграде Ульяновской области. После школы будущий живописец отправился в Одессу поступать в мореходное училище. Однако проучился там лишь год, затем уехал в Ростов-на-Дону, где учился в художественном училище. Одновременно он работал в Ростовском ТЮЗе художником-бутафором. Из училища был призван в армию, служил в Эстонии.

Сам он так говорит о периоде своего становления: «Основы характера, фундамент личности закладываются в детстве. Если в детстве ты самостоятельно выживал, значит, у тебя есть шанс выжить и потом. Я всю жизнь выживал. В шестнадцать лет я грузил вагоны, работал сторожем, дворником, бутафором в театре, позже зарабатывал фарцовкой или, как говорили тогда, спекуляцией, но при этом никогда не бросал искусство».

Тернистый путь портретиста мировых звезд

После демобилизации Никас отправился в Литву. Здесь он трудился в Театре Донатаса Баниониса художником, параллельно работая дизайнером по тканям на льнокомбинате. Вскоре переехал в Вильнюс. Пять лет Никас учился в государственном художественном институте Литовской ССР. Сейчас этот ВУЗ называется Академией художеств.

Впервые собственное творчество Никас Сафронов выставил в 1980 году – в Вильнюсе открылась его персональная выставка. А спустя три года художник отправился штурмовать Москву.

В российской столице Никас Сафронов занимался не только творчеством. В начале 90-х он работал сначала арт-директором, а в начале нового века – главным художником русской версии журнала «Пентхауз». Параллельно был оформителем научного издания «Аура-Зет», а также журналов «Мир звезд» и «Дипломат».

Но главной его страстью была, конечно, живопись. Никас Сафронов написал портреты ряда политических деятелей и звезд шоу-бизнеса, он тесно общался с очень известными людьми – с Жаном-Полем Бельмондо и Софи Лорен, Элтоном Джоном и Клифом Ричардом, всех просто не перечесть. Что может сказать художник об этих небожителях? Они очень наивны и доверчивы, считает Сафронов, а еще они слушают внутренний голос и доверяют интуиции.

Никас Сафронов. Фото с сайта vkpress.ru

Скандалы вокруг Рыцаря науки и искусства

В 2002 году вокруг картин Сафронова разразился скандал. Покупатели обнаружили, что некоторые портреты представляют собой...раскрашенные краской фотографии! На это обратил внимание бывший министр внутренних дел России А.Ф. Дунаев, заплативший за портрет Путина две тысячи долларов.

Согласно газете «Известия» таких портретов в России больше, чем настоящих произведений Сафронова. Художник обвинил в изготовлении этих портретов своего продюсера Александра Гайсина. Гайсин же, в свою очередь, заявил, что поддельные полотна изготавливались исключительно с разрешения самого художника.

Позже случилась история с «Эрмитажем». Сафронов неоднократно заявлял, что три его картины находятся в этом музее. Однако позже выяснилось, что ни одного полотна Сафронова в главном музее Петербурга нет и в помине! На официальный запрос директор Эрмитажа ответил именно так. В ответ на это художник заявил, что говоря о «картинах», имел в виду «бисквиты», слепленные из пластилина, а затем вылитые в специальную форму, а также расписную тарелку.

Одновременно с этим в адрес творчества Сафронова прозвучал целых ряд нелицеприятных характеристик от весьма авторитетных искусствоведов. Но критика мало беспокоила художника, он продолжал плодотворно работать и за последнее десятилетие многого добился. Он выставлялся как за рубежом, так и в России, и его картины смогли лично увидеть почти все жители нашей страны.

Шум, поднятый вокруг его персоны, всегда был Сафронову только на руку. Каких только званий он не удостаивался за время блестящей творческой карьеры: и профессор Государственного университета Ульяновской области, и академик Международной академии творчества, и Рыцарь науки и искусств Российской Академии наук.

Никас Сафронов. Карл II Бурбон в одежде кардинала. Фото с сайта likeness.ru

Красный пиджак как грань таланта

Сафронов прекрасно понимает, как много имидж значит для художника. Он признаётся, что своим имиджем занимался с детства. Например, еще в школе они с приятелем подзаработали на заводе денег. После этого Никас отправился прямиком в ателье и купил себе красный вельветовый пиджак. Почему именно красный сейчас он не может точно вспомнить. Но, скорее всего, говорит художник, это было что-то из серии «чтобы эпатировать буржуа». Маяковский носил желтую кофту, Есенин приходил в салон к Зинаиде Гиппиус в лаптях, вот и Сафронов категорически не желал быть таким, как все.

Красный пиджак вызвал оторопь у одноклассников и никому не понравился. Но внимание на Никаса обратили. А художнику (да в принципе, и любому человеку, считает Сафронов) жизненно необходимо привлекать к себе внимание.

Никас Сафронов. © KM.RU, Михаил Попов

Многие считают его очень стильным человеком, но сам художник однажды заявил: «Я не могу назвать себя стильным… Мне, например, было удивительно прочитать, что самый стильный мужчина у нас Федор Бондарчук, а женщина – Ксения Собчак. Когда человек красиво одевается, или обращается к хорошему дизайнеру – это еще не вкус. Вкус должен быть от природы. Если нет души – это не для меня. Самое важное – это чистота, как внешняя, так и внутренняя».

Ему нравится внимание поклонников и прессы. У каждого знаменитого человека есть легенда. Есть она и у Никаса: широкой аудитории известен в основном образ удачливого авантюриста, мистификатора, плэйбоя – не столько художника, сколько современного Дон Жуана. Он с давних пор известен раскованным стилем поведения – а вот насколько оно является отражением его внутренней сути, а насколько намеренным эпатажем, судить трудно. Скажем, вместе с актрисой Еленой Кореневой он предстал в обнаженном виде на страницах газеты «Спид-инфо», а журнал «Казанова» называл его первым претендентом на титул «Казанова России-97». С тех пор мало что изменилось. «Заставить обратить на себя внимание – это, на мой взгляд, тоже грань таланта, – считает Сафронов. – Человек вообще талантлив (либо неталантлив!) во всем».

Джордж Буш, Никас Сафронов и Владимир Путин. Фото с сайта nikas-s.ru

Квартира в готическом стиле

Известный живописец всегда умел не просто выживать, но и жить со вкусом.

Свою квартиру в центре Москвы Сафронов приобрел в 2000-м году. Ремонт в ней длился больше десяти лет, и на обустройство беспрецедентно роскошного жилья художник потратил более пяти миллионов евро. Зато сегодня его апартаменты похожи на музей.

Квартира Никаса, которая входит в список лучших квартир мира, занимает три этажа. Каждый оформлен в своем стиле – от готики до эклектики.

Интерьер в квартире художника. Фото с сайта ml-dom.ru

Этаж для гостей выполнен в готическом стиле, огромную площадь занимает зимний сад. Почетное место отведено под библиотеку, где собраны по большей части антикварные издания. Пол выложен плиткой ручной работы, каждая из которой обошлась в триста пятьдесят евро. Но на красоту дома Никас денег не жалел.

«Готика отличается своей мрачностью, – считает Сафронов. – В моем доме мрачность разбавляют витражи, цветы и разные вкусные запахи. Например, запах старинных книг или же мебель, которая прошла много веков…»

Часть стен в квартире Никаса расписана французскими и итальянскими миниатюрами. На одной из них изображены сам Никас, сын и друзья – Александр Стефанович, Анатолий Трушкин и Борис Щербаков. На верхнем этаже апартаментов Никас планирует проводить музыкальные вечера, куда будет приглашать друзей.

Никас Сафронов. © KM.RU, Алексей Белкин

Щедрый многодетный отец

В его судьбе было много женщин, которых он любил. Без любви, окрашивающей реальность в неземные краски, мастер вообще свою жизнь не мыслит. Но достоверно известно немногое – например, о его супруге Вендрамин Франческе, с которой Сафронов развелся в 2002 году. Также у художника есть сын, Лука Затравкин.

Однажды в беседе с журналистами Никас поведал, что помогает всем своим внебрачным детям. У художника четыре сына, и со всеми он общается по мере возможности. Ближе всего – с Лукой, живущим в Москве. Еще один внебрачный сын Сафронова, Лондин, живет в Австралии. У художника были близкие отношения с его матерью-немкой, но после расставания они долго не общались. Потом она вышла замуж, однако недавно ей сделали шунтирование на сердце, и муж ее бросил. Женщина попросила поддержки, и щедрый Сафронов стал помогать.

«Я действительно принял всех детей, которые объявились, – признался художник. – Хотя не уверен, что они все мои. Например, внебрачный сын, который живет в Литве – сомневаюсь, что мой. Он уже взрослый парень, и я помог ему материально… На мои деньги он открыл бизнес и пока меня не тревожит, слава Богу».

Никас Сафронов. Фото с сайта avtohata.ru

Поскольку люди знают, что Сафронов готов оказать финансовую помощь едва ли не каждому, женщины стараются навязать ему новых «детей». Многие знаменитости скептически относятся к внебрачным детям и зачастую их не принимают, Сафронов же не отказывает «в отцовстве» практически никому, даже не делая анализ ДНК. Он смотрит на это философски: считает, что раз «дети» объявляются, значит, им что-то нужно. И он должен помочь. Даже если они на самом деле вовсе не его дети. При таком отношении художника неудивительно, что в его жизнь стучится немало самозванцев.

На самом-то деле живописец помнит о всех своих отношениях с иностранками и не только. «Я слежу за своими похождениями, особенно фривольными», – говорит он. Ну а всех детей, даже ненастоящих, он готов принять, видимо, просто по широте и доброте души.

Цитата: «Больше работайте, развивайтесь, совершенствуйтесь, не говорите пустых слов, также будьте последовательны, обязательны и верны своим друзьям».