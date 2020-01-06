Святки и Рождество в народных традициях

Зимние праздники на Руси сопровождались множеством обрядов и массовых развлечений, не все из которых одобряла Церковь

В старину общественная жизнь на Руси выражалась большей частью в праздничных гуляниях. Рождественско-новогодний цикл обрядов, связанных с зимним солнцеворотом, назывался святками. Молодые люди колядовали, веселой гурьбой обходя дома с пожеланиями хозяевам всяческого благополучия, и получали за это вознаграждение из того, что хозяева готовили к празднику. О колядках наслышаны все, но это было далеко не единственным развлечением!

Святочные гуляния

В старину Святки были самым длинным праздником. Они начинались 19 декабря, в Николин день, а заканчивались 19 января, в Крещенье, и считались развлечением для молодежи, так как именно игры «задавали тон» происходящему.

В это время матери, как правило, освобождали девушек от прялки и иглы. По улицам ходили ватаги парней и пели песни, а с наступлением темноты в «жировой» избе на посиделках заливалась гармонь или звенели балалайки. К посиделкам готовились не менее тщательно, чем сейчас наряжаются на светскую тусовку! Девушки шили себе новые наряды, а парни готовили маскарадные костюмы. Потом какая-нибудь одинокая женщина отдавала «в аренду» свое жилище за небольшую сумму денег, разрешив вынести домашнюю обстановку и украсить избу по усмотрению молодежи.

В первые дни святок девушки наряжались в чужие сарафаны, чтобы их не узнали по одежде, и закрывали лица платками, а парни надевали разные маски и личины. В Рождественскую ночь начиналось праздничное переодевание: парни рядились в женскую одежду, а девушки – в мужскую. Хотя этот обычай был повсеместным, так ярко наряжались только гости из других деревень и самые отчаянные односельчане, чтобы дурачить простоватых парней и влюбчивых девушек, сопровождая действо неприличными шутками и жестами. Иногда какой-нибудь солдатке, переодетой парнем, удавалось провести девушку, уговорив ее выйти за нее замуж и выпросить у нее в залог платок, колечко, гребешок или еще что-нибудь. Шуткам по этому поводу потом не было конца!

Иногда одному из парней давали в руки хлебную лопату, а девушек по очереди выводили на середину избы, или затевались танцы. Водящий должен был «испечь» всех девок пониже спины. Очень популярной 200 лет назад была игра в голосянку. Какой-нибудь бойкий парень выходил на середину избы и запевал: «Ну, давайте-ка, ребята, голосянку тянуть. Кто не дотянет, того за волосы-ы-ы-ы-ы!..» И все начинали тянуть «ы» до бесконечности. На первого прервавшегося наваливалась целая толпа и начинала теребить его за уши, за нос и за волосы.

Но «беспредельничать» в «жировых» избах не дозволялось: туда засылали множество ребятишек, готовых доложить взрослым обо всех проделках парней и девиц, а также пожилых людей, следящих за порядком. Однако последним частенько подносили чарку, а когда они засыпали, вениками изгоняли из избы малышей, и что там было в такие часы, никто не рассказывал! Церковь всегда осуждала эти «игрища» и боролась с ними, но искоренить их так и не удавалось.

Была, впрочем, одна игра, которая вызывала резкое осуждение не только со стороны священнослужителей, но и большинства сельчан – в покойника или «в умрун». Какого-нибудь парня одевали во все белое, намазывали лицо мукой, вставляли в рот длинные зубы из брюквы, чтоб казался страшнее, и клали на скамью, а то и в гроб, крепко привязав, чтобы не вывалился, да и не сопротивлялся, если вдруг передумает. Потом проводили «отпевание» отборной бранью, а девушек заставляли его целовать. После этого «покойника» носили по избам и спрашивали: не ваш ли? Многие пугались «мертвеца» вплоть до нервных припадков.

Когда посиделки заканчивались, молодежь ватагами расходилась по деревне и колобродила до утра, пугая мирно спящих односельчан. Стучали в стены и окна, могли оттащить в поле сани или телеги, завалить двери каким-нибудь барахлом или вылить в трубу ведро воды. Пойманных озорников били батогами: не балуй!

Тихий день

Канун Рождества Христова – рождественский сочельник – был самым тихим днем Святок. Он проходил в строгом посте, а есть садились только после первой звезды. Перед заходом солнца все семейство становилось на молитву, потом зажигали свечу и прикрепляли ее к хлебу, лежавшему на столе. Хозяин приносил охапку сена или соломы и раскладывал ее в переднем углу. Затем под образами ставили необмолоченный сноп ржи (овса, пшеницы) и кутью. После этого приготовления к празднованию Рождества Христова считались законченными. Вся семья снова становилась на молитву, а потом приступали к трапезе, которая проходила в полной тишине.

К концу вечера выдергивали из снопа соломинки и по ним гадали о будущем урожае, а затем заставляли маленьких детей залезать под стол и изображать цыплят, чтобы куры хорошо неслись. Остатки кутьи разносили по бедным избам, а затем начинались колядки, гадания и прочие увеселения. Колядовали за Святки три раза: были колядки рождественские – самые богатые и щедрые, васильевские – в ночь под Новый год и крещенские – в крещенский Сочельник. Название «колядки» произошло от римских январских календ, которые тоже были праздником. Хотя историк Карамзин утверждал, что Коляда был славянским богом пиршеств и мира, однако это не подтверждается летописями.

В ночь на Рождество по деревне возили в санях девушку, которая поверх теплой одежды надевала белую расшитую рубашку. Девицу эту считали Колядой. Колядующие славили хозяев домов, поздравляли их с праздниками и желали им богатства и благополучия. Не принять и не угостить «христославов» считалось большим грехом.

В некоторых местностях было в ходу «цыганьичанье». Девушки наряжались в цветастые одежды, накидывали цветные платки и шли гулять. В руках у них были гармошки, балалайки и лукошки. Они играли, плясали и пели цыганские песни.

К колядкам были приурочены «субботки». Так назывались вечера, когда незамужние девушки собирались в избе для посиделок. Там же ставились и скамьи для холостых мужчин и парней, которых допускали, когда все девушки были в сборе. Женатые и замужние на «субботки» не ходили.

Новый год в России еще в середине XIX века не считался в селах каким-то особым праздником. Народная легенда гласила, что в ночь на Новый год в честь рождения младенца Иисуса Бог выпускает погулять всех чертей и бесов, которые вплоть до Рождества носятся по всему свету и чинят пакости православному люду. Якобы именно они на погибель народу придумали множество развлечений, которым предается неразумная молодежь.

В канун наступающего года было принято колоть так называемых кесаретских поросят. Обычай требовал, чтобы поросенок был жареным и подавался на стол целиком. Он считался всеобщим достоянием: любой односельчанин мог прийти и поесть его. Перед едой хозяин три раза поднимал блюдо с поросенком и приговаривал: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились».

После трапезы хозяин вызывал из числа гостей смельчака, который бы решился отнести кости поросенка в свинарник: носить кости надо было по одной, а в свинарнике уже ожидали черти, которые могли поколотить смельчака этими же костями.

Было несколько особых новогодних примет:

– если ночь на Новый год звездная, то будет много грибов и ягод;

– если утром на Новый год первой в дом придет женщина, то год для хозяев будет неудачным, а если мужчина, то счастливым;

– если на Новый год в доме водятся деньги, то они будут и весь год.

Святая ночь

Праздник Крещения Господня (19 января) – один из самых древних праздников христианской церкви. Именно в этот день Иоанн Креститель крестил в реке Иордан Иисуса Христа.

Крещенский Сочельник проводился в строгом посту. Перед вечерней службой, во время которой происходило водосвятие, церкви обычно заполнялись народом до отказа. Вернувшись домой, все члены семьи отпивали по несколько глотков освященной воды из принесенного сосуда. Затем из-за иконы брали ветку вербы и окропляли святой водой весь дом и все имущество в нем. Остатки святой воды ставились к образам. Кроме того, считалось, что в такой вечер в дом приходят души умерших родственников. Поэтому на стол всегда ставили лишний прибор.

Согласно народному поверью, в ночь на Крещенье в реках купается сам Иисус Христос, и от этого вода во всех водоемах в эту ночь колышется. Вот почему в этот день на Руси было принято купаться в проруби.

В день Крещенья у изб зажигали вязанки соломы или костры, чтобы искупавшийся Христос мог согреться. В течение недели после Крещения нельзя было мыть или стирать белье в реке, так как распуганная Христом нечистая сила якобы, хватаясь за него, выбиралась на берег. На Крещенье устраивались последние в сезоне девичьи смотрины.

По сей день на селе говорят, что если помолиться в крещенский вечер и загадать желание, то оно обязательно сбудется, ведь «перед утренней звездой небо открывается». А еще лучше искупаться, пусть и не в проруби, а хотя бы просто в ванне, ведь быть опрятным и здоровым всегда хорошо.