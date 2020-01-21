Четыре типа семейного воспитания – выбор за вами

Ни для кого не секрет, что воспитание детей в семье закладывает основной фундамент характера и серьезно влияет на будущее ребенка

По своей сути этот процесс можно смело назвать творением человека. Проблемы воспитания детей в семье – вечная и до сих пор неразрешенная до конца тема, сверхзадача, о которой легче говорить, чем с ней справиться.

В поисках золотой середины

Данный вопрос занимает умы ученых, педагогов, психологов, вызывает споры и разногласия. Кабинетные баталии перерастают в научные конференции… Что лучше?! Строгость или мягкость? Авторитаризм или либерализм? В приверженцах того или иного варианта нехватки не наблюдается, причем как в теории, так и на практике. Между тем сами дети продолжают теряться в догадках, как им все-таки себя лучше вести, чтобы выглядеть хорошими в глазах родителей, и чего ожидать завтра от этих непонятных взрослых…

Итак, что нам предлагают в решении проблемы достижения современной науки?

В педагогике принято выделять четыре основных типа воспитания детей. Это диктат, гиперопека, невмешательство и сотрудничество. Они имеют свои позитивные и отрицательные результаты, а также далеко идущие последствия для формирования личности ребенка. Рассмотрим подробно каждый из типов.

Диктат

Как понятно из названия, это систематическое подавление одними членами семьи (главным образом взрослыми или подражающими им старшими отпрысками) инициативы и чувства собственного достоинства у других ее членов.

Результатом приверженности родителей подобной педагогической тактике чаще всего является развитие в ребенке сильной реакции сопротивления, особенно если по характеру он самостоятелен или склонен к лидерству. Но порой итогами такого воспитательного процесса становятся повышенная тревожность, мнительность, склонность к страхам и неуверенность в себе, когда зерна диктата угодили на почву ранимой и неустойчивой личности.

Для маленьких же упрямцев, склонных хитрить, обманывать и проявляющих большое количество дурных наклонностей, присутствие жесткой родительской воли способно стать настоящим спасением от скользких жизненных дорожек. Главное тут – не перегнуть палку.

Гиперопека

Это такая система отношений, когда родители, обеспечивая своими трудами и заботами удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо усилий и трудностей, принимая весь удар на себя. Результаты в данном случае обычно легко предсказуемы. Формируется эмоционально незрелая (что вовсе не предполагает незрелости интеллектуальной!), капризная, эгоцентричная, самовлюбленно требовательная к окружающим личность, плохо приспособленная к самостоятельному выживанию.

С другой стороны, гиперопека может привести к развитию ипохондрических тенденций. Ослабленный с детства чрезмерной заботой о себе, драгоценном, ребенок начинает ощущать бессилие в каждой ситуации, требующей быстрого действия или принятия решения. Инфантильность такому маленькому человечку обеспечена.

А иногда ситуация как бы выворачивается наизнанку: приближаясь к подростковому возрасту, ребенок начинает испытывать дикую потребность избавиться от излишней родительской опеки. Это приводит к бунтам, ярким проявлениям эмансипации, протестному поведению, эпатажу, грозит дурными компаниями и риском быть втянутым в секту.

Положительных сторон в данном типе воспитания, пожалуй, не найдется вовсе.

Невмешательство

Такая система взаимоотношений в семье строится на признании целесообразности независимого существования как взрослых, так и детей. В семье, где «каждый за себя», ребенок, по сути, полностью предоставлен самому себе.

Родители, выбирающие подобный стиль воспитания, полагают, что он способствует развитию самостоятельности, ответственности, накоплению жизненного опыта, поскольку, совершая ошибки, ребенок вынужден их анализировать и самостоятельно исправлять. Но это не всегда именно так. Подобный метод опасен вероятностью развития в малыше эмоциональной отчужденности, в том числе и от отца с матерью, а впоследствии и от большинства окружающих. Недолюбленные в детстве, не получившие нужной «дозы» родительской заботы, выросшие сын или дочь ощущают себя слишком одинокими, становятся недоверчивыми, зачастую оказываются излишне подозрительными и мнительными. В будущем таким личностям крайне трудно доверять что-либо другим людям, и они все стараются делать сами.

Сотрудничество

Данный способ построения отношений в семье, основным принципом которого является объединение под флагом общих целей и задач, подкрепляется совместной деятельностью и взаимной поддержкой во всех сферах, в том числе – в эмоциональной. Центр воспитания в данном случае приходится на слово «мы». Ребенок имеет достаточный простор для самостоятельности, но рядом с ним всегда находится взрослый, готовый вовремя прийти на помощь, поддержать, растолковать, успокоить.

Членов таких семей роднят неразрывные узы: общие ценности, традиции, спонтанные праздники, эмоциональная потребность друг в друге, совместная деятельность.

Сегодня сотрудничество признается наиболее эффективным типом воспитания все большим количеством психологов и педагогов в мире. Однако, увы, на практике в семьях, как правило, не существует единого, «чистого» стиля, а сталкиваются различные подходы, создавая болезненную напряженность и неблагоприятно влияя на развитие личности.

Чего ни в коем случае нельзя

Предлагаем несколько основных правил, которые нельзя нарушать родителям, если, конечно, для них важнее не собственные взгляды и принципы, а интересы родного чада.

– Никогда не выясняйте отношений при ребенке.

– Не допускайте при детях необдуманных высказываний, которые угрожают подорвать авторитет вашей второй половины в его глазах: «Ты плохой отец, это все из-за тебя!» или: «Ты скверная мать»… Кроме того, обвинительные фразы, обращенные к супругу или к супруге, типа: «Взгляни на плоды твоего воспитания», рискуют вызвать в ребенке чувство вины и способствовать развитию заниженной самооценки, поэтому советуем от них раз и навсегда отказаться.

– Если вы очень сильно раздражены, отложите по возможности воспитательные дискуссии. Лучше расскажите о своих чувствах или, уединившись, постарайтесь успокоиться. Все переговоры и все решения хороши только в уравновешенном состоянии.

– Уясните: лучше одна общая линия воспитания, чем несколько эффективных, но противоречащих друг другу.

– Стол переговоров – оптимальный способ понять друг друга и выработать единую стратегию подхода к отпрыску.

– Иногда умеренный педагогический ликбез – книги и журналы по педагогике и психологии, могут стать хорошим подспорьем при обсуждении методов воспитания.

– Не бойтесь обращаться к специалистам, когда в вашей семье возникли проблемы. Не исключено, что многолетний опыт и объективный взгляд семейного психотерапевта подскажут неожиданный выход даже из таких ситуаций, которые кажутся тупиковыми.

И, наконец, помните, что залог эффективного воспитания ребенка – это элементарная любовь к нему, искренняя заинтересованность в его личности, терпимость и согласие между всеми членами семейства.