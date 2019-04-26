Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи

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Когда имя Ким фигурирует в новостях модной индустрии, речь обычно идет о Кардашьян. Но в последние дни на первый план вышел стиль совсем другого Кима — Чен Ына



Фото ©РИА Новости, Виталий Аньков

24 апреля на российской модной сцене произошло важное событие: впервые за долгое время в нашу страну прибыл лидер другого государства с шляпой на голове. Необычный для XXI века стиль Ким Чен Ына во время его первого официального визита в Россию вызвал бурные обсуждения среди стилистов и специалистов по протоколу. Мы изучили гардероб семьи Ким и их неповторимый стиль.

С оглядкой на старших

КНДР со дня своего образования 9 сентября 1948 года существовала в тени могучих старших братьев по коммунистическому блоку — СССР и КНР. Во время войны 1950-1953 годов на Корейском полуострове китайские добровольцы и советские летчики сражались бок о бок с северокорейцами, после войны советские и китайские специалисты помогали восстанавливать опустошенные войной территории КНДР, а затем обеспечивали страну деньгами и технологиями.



Ким Ир Сен

Фото: Universal Images Group / Sovfoto / Diomedia

Лидер северокорейских коммунистов Ким Ир Сен некоторое время жил в СССР, где, по одной из версий, у него и родился наследник Ким Чен Ир. По некоторым сведениям, ему даже выбрали русское имя Юрий, и первые годы жизни он звался Юрий Ирсенович Ким. Поэтому неудивительно, что и одежду Ким Ир Сен выбирал с оглядкой на старших товарищей. А старшие товарищи Сталин и Мао в 1940-1950-е годы носили френчи.

Выбор Сталина не имел политической подоплеки: френч носили почти все лидеры революционной России, которые переняли этот костюм у земгусар — сотрудников Земгора, комитета по снабжению армии. Те, в свою очередь, вдохновлялись военной формой британских офицеров. Китель с четырьмя накладными карманами и хлястиком получил свое название в честь британского фельдмаршала Джона Френча. А вот в Китае френч Мао, или одежда Чжуншань, как звучало ее официальное название, демонстрировал отказ от наследия манчжурской династии Цин.



Ким Ир Сен

Фото: EAST NEWS / SIPA PRESS

Манчжуры навязывали ханьцам свою национальную одежду, поэтому после революции 1911 года перед новыми властями встал небанальный вопрос выбора официальной одежды. Отказ от манчжурского платья в пользу европейских фрака и смокинга был нежелателен из-за недавних болезненный опиумных войн с европейцами. В итоге революционный лидер страны Сунь Ятсен остановил свой выбор на разработанной с нуля одежде, которая представляла собой вариацию на тему японской кадетской формы под соусом китайских традиций. Одежда Чжуншань неофициально называлась «френч Ятсена». С приходом к власти коммунистов в континентальном Китае ее переименовали во «френч Мао».



Ким Ир Сен

Фото: Noboru Hashimoto / Sygma via Getty Images

После смерти Сталина и прихода к власти в СССР Хрущева с его любовью к пиджакам поверх вышиванок и косовороток френчи ушли в историю, а вот в Китае одежду Чжуншань носили и последователи Мао — Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь. Ким Ир Сен тоже сохранил верность френчу, но регулярно изменял ему с европейским костюмом. Причем старший в династии Ким позволял себе эксперименты с цветом — помимо традиционных черного и серого он иногда надевал голубой, светло-бежевый и даже белый костюмы.



Горбачев (слева) и Ким Ир Сен (справа)

Фото ©РИА Новости, Рунов

Как правило, светлые европейские костюмы он носил летом, а френч — зимой. Интересно, что даже на канонических портретах старшего Кима он изображен в костюме. При этом Ким Ир Сен изменил классический френч Мао, удалив у него два кармана. Таким образом он, с одной стороны, подчеркнул независимость КНДР, а с другой — продемонстрировал лояльность.

Вечный бой

В отличие от своего отца, основавшего КНДР, и сына, пришедшего к власти в возрасте 27 лет, Ким Чен Ир ходил в наследниках большую часть своей жизни. С одной стороны, среднего Кима довольно рано стали вводить во власть и публичное поле: он занимал высокие государственные должности, стоял на официальных мероприятиях бок о бок с отцом и всячески восхвалялся официальной пропагандой. С другой — до полноценного культа личности дело не доходило вплоть до прихода к власти. Средний Ким всегда был в тени отца.



Владимир Путин (слева) и Ким Чен Ир (справа)

Фото ©РИА Новости, Владимир Вяткин

Возможно, поэтому он всегда старался выглядеть максимально непохожим на отца. «Мужчины должны ходить в разной одежде, меняя ее стиль», — заявил однажды «любимый руководитель», как чаще всего называли Ким Чен Ира во время правления его отца. Сейчас эта цитата открывает ведомственный журнал, который издает министерство промышленности КНДР. Вот только средний Ким редко следовал этому правилу.



Ким Чен Ир

Фото: KCNA / Xinhua / Photoshot / REPORTER / East News

Пожалуй, именно его можно назвать правителем КНДР с самым скромным гардеробом. Во-первых, он никогда не носил европейских костюмов. Во-вторых, всегда носил хаки — даже его френчи были защитного цвета. В-третьих, средний Ким предпочитал неформальный стиль и носил легкую куртку на молнии. Что касается зимней одежды, Ким Чен Ир выбирал достаточно скромные подбитые мехом куртки и меховые шапки-ушанки. На фоне стильного отца он выглядел аскетичным.

Помни о корнях

Третий правитель в династии Ким, в отличие от учившегося в СССР деда и окончившего университет в Пхеньяне отца, за образованием поехал в Европу. В частной школе в Швейцарии маленький Ким смотрел американские мультики, играл в баскетбол, фанател по Майклу Джордану и носил точно такую же европейскую одежду, как его одноклассники. Редкие фотографии молодого Ким Чен Ына демонстрируют нам совершенно обычного парня в футболке, кожаной куртке и джинсах. Все изменилось в 2011 году, когда он стал новым верховным лидером КНДР.

Судя по всему, молодой лидер хотел продемонстрировать приверженность курсу отца и деда, поэтому первые годы на всех официальных мероприятиях появлялся в черном френче. В холодное время года его дополняло пальто. Единственная вольность, которую позволял себе молодой руководитель, — необычайно дерзкая для лидеров КНДР прическа: зачесанные назад волосы и бритые виски. При этом, в отличие от отца и деда, Ким Чен Ын старательно избегал военной формы — даже на парадах и пусках баллистических ракет он появлялся в гражданской одежде.



Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин (справа)

©РИА Новости, Валерий Мельников

В 2016 году образ младшего Кима дополнила важная деталь, позволяющая ему хоть немного играть с каноническим образом: очки. Начал он с классического варианта с полной черной оправой, но регулярно экспериментировал. Глава КНДР появлялся на публике в очках без оправы, с оправой только сверху, в нарочито массивной оправе, экспериментировал с ее цветом и формой линз.

Войдя во вкус, в 2017 году младший Ким совершил настоящую революцию, которую, между тем, можно считать возвращением к корням: он зачитал ежегодное новогоднее обращение к стране в черном однобортном пиджаке европейского типа. Дополняли образ черный галстук и полуободковые очки с также черной же оправой. В 2018 году модная революция Ким Чен Ына продолжилась, и он обратился к нации под Новый год в сером костюме в полоску, который дополнил серым галстуком и очками в толстой тигровой оправе.

Но все же появления младшего Кима в европейских костюмах — скорее исключение, к тому же это случается только на внутренних мероприятиях. Считается, что таким образом Ким Чен Ын демонстрирует корейцам свою современность, прогрессивность и открытость всему новому. В основном младший Ким пока носит френч. Впрочем, и тут Ким Чен Ын нашел чем выделиться в стройном ряду любителей френчей из Восточной Азии. Его френч и брюки далеко не всегда черные, порой Ким останавливается на темно-синем варианте, на черном с отливом, носит френчи в белую и серую полоску.

Да и сам френч Ким Чен Ына отличается и от френча Мао, и от френча Сталина, и от того френча, что носил его дед. Френч младшего Кима вообще лишен карманов, его воротник часто отложной, а не стоячий. Еще одна фишка Ким Чен Ына — сверхширокие брюки-зут. В XXI веке они выглядят комично, но зут-сьютеры были весьма модными парнями в 1930-1940-е годы, а мексиканские уличные бандиты пачукос в США сохраняли приверженность зут-стилю вплоть до 1960-х годов. Сейчас зут-сьютеры — это своего рода субкультура, объединяющая любителей джаза и танцев 1940-х годов.

Удивительно, но широкие штаны — фирменная черта не только младшего Кима, но и его деда. Хотя брюки Ким Ир Сена все же не выглядели настолько оверсайз. А вот Ким Чен Ир всегда носил идеально сидевшие брюки, почти всегда цвета хаки. В отличие от отца, Ким регулярно меняет стиль своей одежды. Например, на уборку урожая он приехал в белой рубахе навыпуск, белых брюках и в соломенной широкополой панаме. Панаму он затем комбинировал и с френчем, а на встречи с аграриями приезжал в более узких белых рубашках, заправленных в голубые брюки.

Отдельная история — это шляпа. Ким Чен Ын начал носить их несколько лет назад, а в последнее время ездит в них и в зарубежные поездки. Шляпа молодого Кима — классический хомбург, немецкая охотничья шляпа, популярность которой принес будущий британский король Эдуард VII, тогда принц Уэльский. Во время визита в Германию в 1882 году он увидел ее у своего кузена Вильгельма II на охоте и привез с собой в Великобританию. В 1930-е годы хомбурги окончательно лишились статуса шляпы выходного дня и активного отдыха и стали частью повседневного гардероба.

В итоге стиль Ким Чен Ына — это северокорейская вариация на тему костюма модника конца 1930-х годов. Для того чтобы называться зут-сьютером, ему не хватает разве что ботинков с краками, а от заправского мексиканского пачуко младшего Кима отличает лишь консервативный цвет костюмов.

В погоне за герцогиней

Северокорейские лидеры всегда очень ревностно относились к своему публичному образу и создавали миф вокруг себя и своей семьи. Поэтому информация о детях и женах Кимов немного, а их фотографии редки. И Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир крайне редко появлялись со своими женами на публичных мероприятиях, но Ким Чен Ын изменил эту традицию. Младший Ким не только появляется на мероприятиях по всей Северной Корее вместе с супругой, но и впервые в истории КНДР взял ее с собой в заграничную поездку — в Южную Корею.

О супруге северокорейского лидера Ли Сол Чжу известно немного. Даже год рождения первой леди вызывает вопросы: по оценкам западных журналистов, она родилась в промежутке между 1985 и 1989 годами. Считается, что Ким и Ли поженились в 2009 году, у них трое детей. Впервые выводить супругу в свет Ким Чен Ын начал в 2012 году — сразу же после того, как унаследовал власть от покойного отца. Судя по всему, Ли Сол Чжу — человек достаточно современный и уважающий западную культуру, как и ее муж.

Во всяком случае, первая леди не ограничилась самим фактом своей публичности, но и начала менять привычные нормы жизни страны. Согласно расхожему мнению, неоднократно озвученному в СМИ, именно Ли Сол Чжу подтолкнула мужа к отмене ряда запретов для женщин, действовавших в КНДР многие десятилетия. Так, женщинам теперь можно носить брючные костюмы и джинсы, черные колготки, туфли на платформе и на каблуках, а также ездить на велосипеде.

Ли тут же принялась своим примером демонстрировать жительницам страны все преимущества новой разрешенной одежды. Она любит каблуки и обувь с открытым носком, приходит на партсобрания в брючных костюмах и платьях с кружевами, но западных журналистов заинтересовала другая особенность стиля Ли Сол Чжу. Сразу несколько изданий отметили, что первая леди КНДР копирует стиль британской герцогини Кейт Миддлтон.

Ли несколько раз выбирала одежду тех же цветов и фасонов, что и Миддлтон. «Кажется, Ли старается подчеркнуть свой статус с помощью стиля леди из королевской семьи», — прокомментировала ее внешний вид стилист Ким Мйонхэ из Сеула. Британские журналисты обратили внимание на дорогие сумки Chanel и Dior, с которыми Ли появлялась на публике. Первая леди позволила себе даже остричь волосы так коротко, что ее прическа не укладывалась в установленные законом рамки. Но самая большая вольность — отсутствие на груди значка с красным флагом и изображенными на нем Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.

Модная политика

Ким Чен Ына уже называют главным модником в династии. Он не стесняется пробовать разные решения, возвращает моду на европейские костюмы, заново изобретает френч и умело меняет детали вроде очков. При этом у него есть фирменные фишки вроде зализанных волос и брюк-зут. Младший Ким использует одежду, чтобы посылать сигналы, которые безошибочно считываются на Западе.

Первые годы, когда Ким Чен Ын только обустраивался на вершине власти, он носил классические френчи. Будучи наследником, но не будучи старшим сыном Ким Чен Ира, он должен был закрепиться на вершине власти, а стиль одежды как у Ким Ир Сена подчеркивал законность прав на высший пост. Преемственность подчеркивала даже прическа младшего Кима, который копировал деда в молодости. Обустроившись на вершине власти, Ким Чен Ын показал всем, кто здесь главный, внеся в северокорейскую моду свежую струю.

Когда он демонстрировал желание договориться с Вашингтоном и Сеулом — надевал европейские костюмы, а на встречах с мировыми лидерами отдавал предпочтение «френчу Ына», как, вероятно, в будущем будут называть его модное изобретение. На встречу с Путиным лидер КНДР прибыл в достаточно консервативной одежде, что демонстрирует его решительность и несгибаемую приверженность принятой линии поведения.

Впрочем, шляпа дала ему больше свободы во время многочисленных дипломатических церемоний. Ким уже снимал ее для приветственного поклона и размахивал ею, приветствуя собравшихся, чем вызвал горячее одобрение Михаила Боярского. Вот только повторять за Ким Чен Ыном не стоит — в КНДР копировать его стиль в одежде негласно запрещено. Ким — он такой один, даже когда он третий.

Автор: Антон Ширяев