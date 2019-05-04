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В Таиланде короновали нового монарха впервые за почти 70 лет

12:44 4.05.2019
Скриншот с YouTube
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В Таиланде прошла официальная церемьния коронации нового монарха.

Как пишет "Интерфакс", на престол взошел 66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама Х), который занял его в 2016 году после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX).

Сочетающая в себе черты буддизма и индуизма церемония проходила по древним традициям, насчитывающим сотни лет. Маха Вачиралонгкорн сам водрузил себе на голову корону, весом более 7 кг, приняв ее из рук главного брамина.

После этого король изрек свое первое высочайшее повеление, пообещав править справедливо. С теми же словами 69 лет назад обращался после своей коронации его отец Рама IX.

Затем была возведена на престол новая королева - давняя возлюбленная Махи Вачиралонгкорна и начальница его личной охраны в звании генерала Сутхида Вачиралонгкорн. Их брак был заключен буквально за несколько дней до церемонии коронации.

Формой государственного правления в Таиланде является конституционная монархия. Однако королевская семья обладает реальной властью и большим влиянием. В стране действуют строгие законы, которые запрещают критику монархии. При этом большинство тайских подданных относятся с реальным уважением к королю и его семье.

Темы: Таиланд
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Комментарии читателей
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04.05.2019, 19:15
Гость: Саша

- в Таиланде и жить и учить Английский - прекрасно. Мы получали Визы в школе iSpeak Phuket. Нам здесь нравится. Все крытой
04.05.2019, 16:10
Гость: Сергей Ярославль

>>> В стране действуют строгие законы, которые запрещают критику монархии.
Да, это именно так. За критику короля вполне можно получить смертную казнь.
А ещё власти Таиланда очень жёстко пытаются бороться с репутацией страны как мирового центра секс-туризма. В тюрьму за это иностранцев (вроде бы) не сажают, но, кто попадётся на этом – для него потом будут закрыты многие страны мира. В визовые страны больше не дадут визы; в безвизовых странах при попытке въехать разворачивают назад прямо на границе – и всегда без объяснения причин.
А так страна совершенно замечательная: и народ, и климат, и море и ещё многое что. Один из популярнейших всероссийских курортов, наравне с Турцией. Кстати, Таиланд тоже безвизовый для граждан России (до 30 дней).
04.05.2019, 16:03
Гость: Оллес

А у нас на даче пичужня с птенцами уже возится.Вот это в 100 раз нам интереснее,чем какой-то там бельмес :)
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