]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Принц Гарри и Меган Маркл показали своего новорожденного сына

18:25 8.05.2019

Британский принц Гарри и его супруга Меган представили обществу своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзорском замке.


Фото @redcarpetmood/Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские пригласили по этому случаю нескольких фотографов и телеоператоров.  Принц Гарри держал на руках наследника, который, в свою очередь, спал. Меган Маркл в белом платье и на шпильках стояла рядом, периодически приобнимая мужа и поглаживая ребенка.

"Это волшебно, невероятно, у меня лучшие ребята в мире, я очень счастлива", — сказала она, добавив, что сын очень спокойный.

Герцогиня рассказала прессе, что новорожденный "познакомится" со своими прабабушкой и прадедушкой королевой Елизаветой II и принцем Филипом также сегодня.

 

 

Не исключено, что на этой встрече примут решение об имени и титуле ребенка, после чего об этом будет объявлено официально.

Крестины ребенка, скорее всего, пройдут, в соответствии с королевскими традициями, через три месяца после рождения, однако, может быть, и чуть раньше, чтобы успеть до летнего отъезда королевы в Шотландию.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая. Его вес при рождении составил 3,2 килограмма. Как отмечает РИА Новости, мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, троих детей принца Уильяма и своего отца принца Гарри. С рождением сына у принца Гарри Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз.

По данным британского Центра исследований розничной торговли, ребенок принца Гарри и Меган Маркл в течение двух лет принесет британской экономике более миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма сложится за счет продажи напитков и еды для празднований, сувениров, одежды, аксессуаров для детей и молодых матерей, глянцевых журналов, повышенного интереса к королевским выставкам и дворцам.

Темы: Великобритания, Королевская свадьба, Беременность и роды
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.05.2019, 23:41
Гость: Sans nom

Показали?
Так положите вещь обратно.
08.05.2019, 23:29
Гость: однозначно

Радость то какая...!
08.05.2019, 19:34
Гость: короткий обзор

И шо?
Все комментарии (4)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.