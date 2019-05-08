Принц Гарри и Меган Маркл показали своего новорожденного сына

18:25

Британский принц Гарри и его супруга Меган представили обществу своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзорском замке.



Фото @redcarpetmood/Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские пригласили по этому случаю нескольких фотографов и телеоператоров. Принц Гарри держал на руках наследника, который, в свою очередь, спал. Меган Маркл в белом платье и на шпильках стояла рядом, периодически приобнимая мужа и поглаживая ребенка.

"Это волшебно, невероятно, у меня лучшие ребята в мире, я очень счастлива", — сказала она, добавив, что сын очень спокойный.

Герцогиня рассказала прессе, что новорожденный "познакомится" со своими прабабушкой и прадедушкой королевой Елизаветой II и принцем Филипом также сегодня.

Не исключено, что на этой встрече примут решение об имени и титуле ребенка, после чего об этом будет объявлено официально.

Крестины ребенка, скорее всего, пройдут, в соответствии с королевскими традициями, через три месяца после рождения, однако, может быть, и чуть раньше, чтобы успеть до летнего отъезда королевы в Шотландию.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая. Его вес при рождении составил 3,2 килограмма. Как отмечает РИА Новости, мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, троих детей принца Уильяма и своего отца принца Гарри. С рождением сына у принца Гарри Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз.

По данным британского Центра исследований розничной торговли, ребенок принца Гарри и Меган Маркл в течение двух лет принесет британской экономике более миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма сложится за счет продажи напитков и еды для празднований, сувениров, одежды, аксессуаров для детей и молодых матерей, глянцевых журналов, повышенного интереса к королевским выставкам и дворцам.