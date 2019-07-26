Как использовать сонники и толковать сновидения?

15:30

Во время сновидений мозг ищет пути избавления от психологических травм

В книжных магазинах пользуются постоянным спросом издания «Сонник» или «Сонник толкование снов». Люди стремятся понять, что означают сны, как можно использовать полученную информацию. Помогают ли в этом книги с толкованиями сновидений?

Что означают сны

Первым известным ученым, изучавшим сновидения, был Зигмунд Фрейд. Он рассматривал сны как «сеансы отдыха» мозга, в процессе которых происходит фильтрация и разгрузка от лишней информации. Фрейд также считал, что, когда человек спит, проявляются неудовлетворенные, в частности, сексуальные желания.

Во время сновидений мозг ищет пути избавления от психологических травм. Все бессознательные процессы, по мнению Фрейда, основываются на двух «основных» инстинктах – сексуального влечения и стремления к смерти.

Ученик Фрейда, Карл Густав Юнг, совершил революцию в толковании сновидений. По мнению знаменитого психолога, сны – это не хаотические выбросы информации, а общение души, или бессознательного, с разумом, или поверхностным сознанием.

Когда люди не спят, сознание действует в соответствии с воспитанием и заложенной в него информацией. Во сне эти фильтры «снимаются», и подсознание обращает внимание человека на важные моменты, которые были упущены во время бодрствования, или показывает самые вероятные варианты развития событий.

Толкование снов

Карл Густав Юнг решил проблему расшифровки. Он пришел к выводу, что толкование на основе обобщенных символов, например, встреча с родственниками – это получение известий, в корне неверно. Сновидения всегда индивидуальны, точно понять, что они означают, можно только самостоятельно.

Черная машина в одном случае будет означать свободу, а в другом – внезапное увольнение из-за изменившихся обстоятельств. Трактовка по «Сонникам» может запутать или заставит принять неправильное решение.

Алгоритм расшифровки

Для правильного определения значения сновидений запишите названия предметов и явлений, которые снятся чаще всего. Например, еда, свекровь, конфликт и так далее. Помощник показывает листки с названиями, а вы быстро, не раздумывая, пишите ассоциации, которые вызывают эти слова. Так можно составить «индивидуальный» сонник и лучше понимать свои сны.