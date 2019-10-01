Как правильно выбирать зимнюю спецодежду

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Спецодежда разрабатывается по установленным нормативам, но при этом производители учитывают потребности конкретных профессий

Например, охранникам нужны утепленные брюки и куртки, а работники дорожных служб не обойдутся без жилетов, дополненных светоотражающими полосами.

Как выбрать зимнюю спецодежду быстро и правильно? Необходимо учитывать условия труда, температурный режим, размерную сетку. Рекомендовано обращать внимание на состав тканей, наличие специальной пропитки, износостойкость спецовки.

Конструкция спецодежды

Сейчас зимняя спецодежда предложена в широком ассортименте, поэтому покупатели не всегда могут определиться с подходящей моделью. Производители предлагают теплые костюмы, куртки, полукомбинезоны, жилеты, брюки. Все изделия должны иметь такие конструкционные особенности:

• прямой силуэт;

• свободный покрой;

• наличие утеплителя;

• наличие ветрозащитных планок.

Обязательные элементы курток - регулируемый капюшон, утепленный воротник, специальные манжеты-напульсники. На брюках допускается регулировка объема по низу изделий. Регулировать длину полукомбинезонов можно с помощью бретелей.

Важные требования

При выборе зимней спецодежды нужно проверять то, соответствует ли она установленным требованиям. Теплые вещи должны защищать работников от воздействия минусовых температур. К зимней спецовке предъявляются другие требования:

• защита работника от пронзительных ветров;

• ткань должна быть паропроницаемой;

• водоотталкивающие свойства;

• легкий вес специальных предметов гардероба.

Одежда должна не только защищать от плохих погодных условий, но и от загрязнений производственного характера, механических повреждений, травм. Куртки, жилеты и брюки должны соответствовать условиям труда, установленным для конкретных профессий. Нужно покупать такие вещи, которые соответствуют размеру и комплектации каждого работника.

Спецовка должна быть стильной и аккуратной. Часто работодатели выбирают те модели зимней униформы, дизайн которых соответствует корпоративному стилю фирмы. По желанию заказчика производитель может нанести на зимнюю спецодежду логотип компании.

При выборе спецформы следует обращать внимание на ее износостойкость, практичность, стойкость к воздействию ультрафиолета. Что касается практичности, то лучше покупать рабочие костюмы защитных цветов или темных оттенков.