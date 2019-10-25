Как выбрать телескоп?

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Тайны космоса, миллиарды ярких волшебных звезд, далекие красивые планеты – всё это манит практически любого человека

Каждому хочется рассмотреть такие чудеса немного ближе, и в современном мире это могут позволить себе почти все люди. Если Вы чувствовали в себе такую тягу, то наверняка не раз задумывались о покупке такой вещи как телескоп. Но каждый раз что-то останавливало, то казалось, что покупка обойдётся в крупную сумму, то места в доме не хватает. На сегодняшний день производится большое количество телескопов компактных размеров, недорогих, но позволяющих проводить очень интересные наблюдения. Среди такого многообразия выбрать телескоп непросто, давайте разберёмся, какие бывают телескопы, и от чего зависит их цена.

В основном телескопы делятся на рефракторные (зеркальные) и рефлекторные (линзовые). Также бывают катадиоптрические (зеркально-линзовые), которые обычно используются в профессиональной деятельности. Для изучения глубокого космоса больше подходят рефлекторные телескопы, состоящие только из зеркал. Некоторые модели даже подойдут как для детей, так и для Вашего первого телескопа. Они очень популярны среди астрономов-любителей. Цены могут варьироваться от 8000-10000 тысяч рублей и достигать до 60000 тысяч. Имеют массу достоинств:

- сравнительно небольшая цена;

- прекрасно подходят для наблюдения туманных объектов далёкого космоса;

- компактны.

Для новичков больше подойдут рефракторы. Они позволяют рассматривать детально поверхности планет, получать яркие снимки с дальнего расстояния. Цены могут достигать до 200000 тысяч рублей. Из преимуществ можно выделить:

- очень простые в конструкции и компактные;

- хорошая цветопередача;

- практически не нужно специальное обслуживание.

Катадиоптрические телескопы сильно расширяют возможности наблюдения, но и стоят, конечно же, недешёво. Хотя можно найти вполне бюджетный вариант и такого телескопа. Из достоинств:

- универсальность (подходит как для рассмотрения дальних объектов, таки поверхности Луны);

- высокий уровень коррекции аберрации (аберрация - оптические эффекты, связанные с искажением объекта при наблюдении).

Таким образом, после всего вышесказанного можно сказать, что любой человек, увлекающийся астрологией, найдет себе телескоп по душе и по карману.