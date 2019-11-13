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Назван самый сексуальный мужчина на планете

17:18 13.11.2019

Журнал People назвал имя «самого сексуального из ныне живущих мужчин». В 2019 году этот титул достался певцу и актеру Джону Ледженду.


Фото с сайта salvemusic.com.ua

«Теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула», — смеясь прокомментировал получение титула Ледженд.

Супруга артиста супермодель Кристин Тейген посвятила новому титулу своего мужа серию постов в социальных сетях. В частности, она обновила статус профиля, написав, что «спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин». Также она пообещала сделать кружку с этим титулом и сообщила подписчикам, что самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

Джон Ледженд (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) — 40-летний певец, актер и автор песен, обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». В его дискографии шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году. Ледженд также снялся в мюзикле «Ла-Ла Ленд» и появился в сериалах «Мастер не на все руки» и «Подземка».

В прошлом году титул самого сексуального мужчины планеты журнал People присудил актеру Идрису Эльбе. 

Также журнал объявил номинантов на звания «Самая сексуальная звезда реалити-шоу», «Самый сексуальный и смешной», «Самый привлекательный атлет», «Самый стильный». Победители будут выбраны путем читательского голосования. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Рейтинги
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 23:08
Гость: !!!

Это Вова!
13.11.2019, 22:30
Гость: Олег

Полунегр, полукитаец? Это конечно нечто.
13.11.2019, 21:22
Гость: За всю планету решают?

Кто дал им на это право? Самозванцы!
Все комментарии (6)
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