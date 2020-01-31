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В РПЦ приравняли пластические операции к проституции

17:08 31.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Красноярский митрополит Пантелеймон приравнял пластические операции к проституции. Свое мнение по поводу хирургического вмешательства в косметических целях он озвучил в программе «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК.

Так, по мнению митрополита, тяга к пластическим операциям является "проституцией и беснованием". "Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда", — заявил Пантелеймон.

Более того, он приравнял проведение пластических операций к психиатрическим заболеваниям, отметив, что это свидетельствует о сумасшествии, так как "все неестественное является "лицом дьявола".

При этом Пантелеймон допустил проведение подобных операций только с целью восстановления лица человека после травм или несчастных случаев.

Темы: Православная церковь в России, Пластическая хирургия
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 23:48
Гость: о как!

Соответственно протезирование надо тоже запретить равно как и пересадку органов и еще много чего ..
"Бога тоже никто не видел, тем не менее он реально существует, как существует и Сатана"-так нафига Бог создал Сатану?Мракобесие процветает.
31.01.2020, 22:50
Гость: Апотропей

Приравнять. И езду попов на дорогих иномарках приравнять к блуду. Сечь их на конюшне розгами.
31.01.2020, 22:18
Гость: Mr Bean

Мадам, вы не справедливы. Бога тоже никто не видел, тем не менее он реально существует, как существует и Сатана. Что же касается мнения митрополита, то он немного переборщил в оценках. Грех, - это нарушение закона Бога, но ни в одном божьем законе нет запрещения или осуждения пластических операций, но есть указание на то, что человек должен любить свое тело. "И так умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную Богу, для разумного служения вашего;" Письмо апостола Павла Римлянам, глава 12, стих 1. Бог создал человека в совершенном теле и хочет, чтобы он служил ему в таком же теле, не оскверненным куревом, наркотиками, различными ненужными операциями, направленными на изменения того, что создал Бог. Пластическая операция, - это по сути не уважение к Создателю.
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