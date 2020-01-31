В РПЦ приравняли пластические операции к проституции

17:08

Красноярский митрополит Пантелеймон приравнял пластические операции к проституции. Свое мнение по поводу хирургического вмешательства в косметических целях он озвучил в программе «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК.

Так, по мнению митрополита, тяга к пластическим операциям является "проституцией и беснованием". "Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда", — заявил Пантелеймон.

Более того, он приравнял проведение пластических операций к психиатрическим заболеваниям, отметив, что это свидетельствует о сумасшествии, так как "все неестественное является "лицом дьявола".

При этом Пантелеймон допустил проведение подобных операций только с целью восстановления лица человека после травм или несчастных случаев.