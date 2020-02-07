Распространенные проблемы переходного возраста у подростков

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У многих родителей на определенном этапе воспитания своего ребенка возникают сложности в общении с ним

Как правило проблемы начинаются уже с начальных классов школы. У ребенка именно в этот период происходят изменения его мышления, он больше проводит времени со сверстниками, в обществе и начинает активно познавать мир.

Достигая средней школы характер сильно начинает меняется, ребенок становится порой раздражительным, скрытным и часто проявляет агрессию по малейшему поводу.

Не маловажным фактором, отрицательно влияющим на детей в период их становления, являются социальные сети, отчасти компьютерные игры и интернет в целом.

Как правило в этот период подростки более подвержены внушению со стороны, восприимчивы к любой информации и порой воспринимают ее в неверной форме.

Родители для подростка становятся не авторитетными, а в более сложных ситуациях ребенок совсем начинает отстраняться от них. Этот период сложный, при том не только для родителей, но и для самого ребенка тоже.

Причина возникновения данной проблем заключается в следующем: родителям кажется, что ребенок совсем отбился от рук, что на определенном этапе они его сильно избаловали, много стали позволять, что их любовь к ребенку и полное потакание ему сыграли с ними злую шутку.

В свою очередь, ребенок считает, что родители его не понимают, что пытаются ограничить его свободу, его тот или иной жизненный выбор, его общение со сверстниками, по их мнению плохо влияющих на него.

Со стороны кажется, что вроде бы нет проблем, необходимо лишь сесть и пообщаться всем вместе и проблема будет решена, но если бы все было так просто. Как правило общение ни к чему не приводит, а лишь усугубляет ситуацию и еще больше отстраняет родителей и подростка.

Теперь необходимо понять, что же происходит с подростком в период его взросления. А происходят с ним вполне нормальные для его возраста перемены, как правило психологического характера.

Поведение подростка становится часто непредсказуемым. Он готов на необдуманные и опасные поступки, пытаясь доказать окружающим свою самостоятельность и бесстрашие.

Большой акцент в этот период уделяется своей внешности, фигуре, красоте, что связано с возникновением симпатии к противоположенному полу. А если эта симпатия не разделяется противоположенным полом, а в большинстве случаев так и происходит, то возникает еще большая проблема, подросток начинает впадать в депрессию, которая происходит параллельно с «разборками» с родителями дома.

Так же у него отмечается повышенная потребность в общении со сверстниками, как правило появляются друзья, полностью разделяющие его точку зрения на многие вещи, они становятся для подростка самыми близкими людьми, так как они понимают его, а родители нет.

На этом этапе зарождаются настоящие дружеские и крепкие отношения, которые могут продлиться всю жизнь, либо подросток сталкивается с еще одной жизненной сложностью — дружеское предательство или разочарование в друге.

Еще одной сложностью, характеризующей переходный возраст, является нестабильное эмоциональное состояние. Эмоции меняются быстро, часто и порой без видимых на то причин.

Помимо всего перечисленного, подросткам в период их переходного возраста свойственна грубость, которую они стараются проявлять на публике. Порой обычная грубость может перерастать в жестокость, которая может быть не только словесной, отмечаются случаи жестоких расправ со сверстниками и не только.

Исходя из всех этих нюансов, необходимо быть готовым к возможным сложностям в характере подростка и уметь с пониманием относиться к этому временному периоду в жизни.

Фото с сайта Pixabay.com