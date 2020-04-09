Об истинном лидерстве родителей в семье

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Дети мечтают о контакте с настоящим родителем, они хотят видеть, кем является человек, который меня воспитывает

Быть родителем и быть во главе в семье так, чтобы качество этих действий приводило к счастливому и здоровому развитию детей, является огромной проблемой. Многие родители спрашивают себя, как это сделать?

Что означает родительское лидерство на практике?

Ответ, на первый взгляд, очень прост и звучит почти тривиально: вам нужно узнать своего ребенка, что ему нравится в контакте с вами, с другими и что ему не нравится, относиться к нему с достоинством и уважением, подчиняться внутренним границам и быть настолько же аутентичным для него, насколько это возможно. На практике оказывается, что такой подход к отношениям с детьми иногда очень сложно применять.

Эта трудность может быть вызвана многими различными факторами: культурными, социальными убеждениями и, прежде всего, опытом авторитарного образования, который был распространен не так давно и мы, взрослые, испытали в большей или меньшей степени в детстве.

Психологи в своих книгах описывает авторитарный подход к воспитанию как тот, который фокусируется на поведении, унижающем ребенка до уровня только его поступков. Этот подход не учитывает богатство и уникальность внутреннего мира ребенка, ребенок представляет собой сумму поступков, которое можно судить, наказывать, хвалить, исправлять, критиковать, обсуждать, высмеивать, обожать, стыдить ...

Психологи внедрив концепцию равного достоинства в свою концепцию образования, обратились к субъективности ребенка, уделив особое внимание целостности, богатству и уникальности внутреннего мира ребенка. Этот подход побуждает нас смотреть на поведение как на результат внутреннего опыта и интересоваться тем, что может быть причиной такого поведения.

Согласно концепции, родитель, который хочет стать лидером в семье, с искренним интересом спросит: мне интересно, что с тобой происходит, что ты хочешь мне сказать, ведя себя таким образом? На что вы хотите обратить внимание? Что вы ожидаете от меня как родителя в этих отношениях?

Этот вид интереса направляет внимание на внутренний мир ребенка, его эмоции, состояния, кто ребенок в данный момент и что он испытывает, о чем мечтает и, может быть, чего он боится, чего он хочет, но он не может этого спросить, быть может он руководствуется страхом, что его не поймут должным образом. Это совершенно иной подход, чем тот, который гласит: «Прекратите делать это сейчас же, немедленно!» или «Это твоя вина, что я не могу этого сделать».

Авторитарные отношения характеризуются дисбалансом в том смысле, что один человек, обладающий большей властью по-разному, может требовать разных форм послушания от другого. В семьях наиболее распространенный тип дисбаланса - это когда родитель хочет навязать что-то своему ребенку, что обычно понимается как «попросить что-нибудь сделать».

Это момент, когда труднее всего заботиться о взаимоотношениях, основанных на равном достоинстве, и одновременно обеспечивать личную неприкосновенность, то есть заботу о соблюдении ограничений как родителя, так и ребенка. Хорошо помнить, что свобода очень важна для каждого человека, это основная психологическая потребность, и что дети могут многое сделать, чтобы бороться за свое достоинство и свои ограничения. Уважение границ как вашего, так и вашего ребенка - это вторая проблема современного родителя.

Последняя задача - быть максимально искренним для ребенка. Дети мечтают о контакте с настоящим родителем, они хотят видеть, кем является человек, который меня воспитывает? Подлинность противоположна понятию роли, которую родители играют. Что это значит? Пример может быть очень тривиальным: родитель делает что-то для ребенка, потому что, по его мнению, это должен делать хороший родитель. Он делает это по принуждению, и внутри он чувствует нежелание. Это не искренность, это поведение, вытекающее из роли хорошего родителя. Проблема в том, что родитель, который делает это, рано или поздно почувствует разочарование и, вероятно, передаст ответственность за свое разочарование ребенку.

Честный родитель мог в момент нежелания сказать ребенку: «Хорошо, я понял, что вы этого хотите. Но в данный момент я не могу этого сделать. Я могу сделать это завтра, послезавтра. Устроит ли вас такой вариант?» Давая такой ответ, родитель искренне сообщает о своем внутреннем состоянии, используя местоимение «Я».

В своей концепции психологи использует концепцию личной ответственности, понимаемой как ответственность за качество своей жизни. Авторитарное воспитание не способствует развитию личной ответственности.

Подход к отношениям с ребенком с равным достоинством, забота о границах как ребенка, так и своего, являющегося для него настоящим примером, показывающего ему, как заботиться о качестве его жизни, о его собственном счастье - это рецепт для того, чтобы стать лидером в семье.

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