Психология коллекционирования

23:16

Коллекционирование или собирание чего-либо — это хобби, которым занимался абсолютно каждый

И неважно, что становилось предметом вожделения и обожания: почтовые марки, праздничные открытки, чайные сервизы, книги, игрушки, иконы, картины или даже часы.

В детстве каждый ребенок просил у мамы купить новые наклейки в коллекцию, которая насчитывала не один десяток пачек.

Но такие предметы не просто хранятся, ими можно меняться с друзьями и такими же ярыми поклонниками. Коллекции могут содержать сотни и даже тысячи экземпляров! Это зависит от собираемого предмета и от страсти самого собирателя. Те, кто мыслят широко, давно заметили, что коллекционирование — это не только занятие для души. Оно также развивает культуру в целом.

Но почему в человеке есть такая сильная тяга собирать предметы, которые, в принципе, не пригодятся в быту, а деньги на них будут потрачены (иногда немаленькие). Это порыв чувств к прекрасному? Или просто неконтролируемая мания иметь много вещей? Какой тип людей склонен коллекционировать ту или иную вещь? Такие вопросы обдумывают историки, психологи и социологи уже не один десяток лет. Точного ответа пока не нашли, но уже пришли к некоторому согласию.

Достаточно вспомнить известного собирателя старинных рукописей, манускриптов и книжек по имени Томас Филипп, для перевозки богатств которого потребовалось 100 карет, 240 коней, 150 людей и почти год времени! Умерев, он оставил самую большую коллекционную библиотеку в мире! Томас говорил, что хочет обладать одним экземпляром каждой печатной книги и рукописи мира, поэтому на старости лет его страсть превратилась в настоящее наваждение. Дом «Сотбис» провел уже больше 60 аукционов за полтора века и до сих пор не продал всей коллекции Филиппа. И не потому, что дорого, а потому, что много!

Коллекционеров история помнит еще очень много: Дон Жуан, страстью которого было собирать платки своих дам. Екатерина Великая — императрица, которая сходила с ума от дорогих роскошных вещей. Оноре де Бальзак – писатель, коллекционировавший немало вещей, но основной его страстью были собственные произведения, которых он хотел написать 110, а получилось только 93, а также многие другие.

Меценатство как оправдание коллекционированию

Гете когда-то сказал, что те, кто что-то собирают по-настоящему, могут быть счастливыми. И это так. Но еще одним плюсом такого занятия является тот факт, что именно коллекционные вещи составляют большую часть библиотек, музеев, различных выставок и аукционов. То есть собиратели стали своего рода меценатами и сделали большой вклад в культуру, которая без них была бы намного скромнее, ведь на нее выделялось не так много денег, и музеи просто не смогли бы сберечь и пятой части того, что имеют.

Собирательство как способ заработка

Некоторые считают, что на искусстве можно неплохо заработать, ведь солидное собрание марок через 100–200 лет будет стоить в десятки раз больше, как раритет. А про картины и говорить не стоит, ведь они и так вещь недешевая, а с течением времени становятся очень дорогими. Поэтому часто в различных заведениях: банках, офисах, страховых компаниях, администрациях, штаб-квартирах можно встретить немало настенных шедевров искусства. Сегодня эксперты в области культуры говорят, что наступила настоящая эпоха Возрождения меценатства.

Например, Немецкий Банк — владелец самого большого корпоративного собрания шедевров искусства, он имеет больше 56 тысяч экземпляров в 911 филиалах, которые разбросаны по всей Европе и не только.

Виды собирания вещей

Не стоит думать, что собирать вещи могут только богачи, ведь в мире помимо китайского фарфора, золота и бриллиантов, дорогих книг, рукописей и прочего, существуют и обычные недорогие вещи, из которых можно создать коллекцию. Ведь в этом деле главное — не цена, а азарт, желание завладеть редким предметом, пополнить свои владения, а также вечный поиск нового. Все это объединяет и богачей, и простых людей.

Ребекка Робертсон — писательница и автор многих книг по психологии — выделяет много видов коллекционирования, но условно их можно объединить в две группы: максималистское и минималистическое.

Собиратели-максималисты стремятся собрать множество предметов, для них не важна их стоимость, большее значение имеет именно объем. Такие виды — не редкость, вышеупомянутый Томас Филипп относится именно к ним. Иногда такое занятие доводится до абсурда, когда вещи уже и хранить негде!

Минималисты являются полной противоположностью предыдущим. Они не гонятся за количеством, а предпочитают элегантность и качество, а соответственно, и дороговизну экземпляра. Их коллекции состоят только из лучших и самых ценных вещей.

Собирать любые вещи увлекательно и достойно уважения, ведь это своего рода труд. Если у вас нет времени на какое-то хобби, займитесь коллекционированием, которое станет страстью и интересом всей жизни!

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