Уход за собакой - приучение к ежедневным процедурам

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Собаки, бесспорно, являются самыми распространёнными и любимыми домашними питомцами

И точно так же, как и все живые существа, они нуждаются в уходе. В регулярном контроле и уходе у собак нуждаются:

- шерсть;

- кожа;

- уши;

- глаза;

- ротовая полость и зубы;

- когти.

Особое внимание уделяется состоянию кожи и шерсти у пород, предрасположенных к заболеванию кожи. Это гладкошёрстные породы собак. Длинношёрстные породы, наоборот, нуждаются в тщательном уходе за шерстью. Породы с укороченной мордой и кожными складками, нуждаются в особом уходе за складками кожи.

Приобретая ту или иную породу, следует очень внимательно изучить особенности ухода за своим питомцем. Например, особого ухода за кожей требуют:

- шарпеи;

- бульдоги;

- мопсы;

- таксы.

Эти породы чаще других предрасположены к различного рода дерматитам, поражениям кожи и аллергическим реакциям.

Внимательного отношения к ушам требуют породы с висячими ушными раковинами:

- спаниели;

- бассеты;

- сеттеры;

Здесь опасность может заключаться в возможном травмировании ушной раковины, возникновении отитов и гематом.

Породы, требующие тщательного ухода за шерстью – это все породы, имеющие длинную и густую шерсть. И это, понятно. Чтобы собака с такой шерстью выглядела красиво и ухоженно, требуется и уход и определённые усилия. А также, часто, посещения салона и грумера.

Кроме этого, породам с увеличенным глазным яблоком, например, пекинесам, требуется уход и внимательное отношение к глазам. Эти породы чаще другим получают травмы глаз, поэтому от владельца требуется повышенное внимание за глазами питомца. Кроме этого, контроля за глазами и веками требуют породы, имеющие породную обвислость век. Это сенбернары, мастифы, доги.

Уход за шерстью и кожей



Вопреки распространённому мнению, мыть собаку не требуется часто. Крупные и неприхотливые породы достаточно мыть буквально 2 – 3 раза в год. Либо, когда собака сильно в чём-то испачкалась. В остальное время достаточно пользоваться средствами для повседневного ухода. Это сухие шампуни, спреи, салфетки, расчёски. Летом очень полезно купание в воде, а зимой в снегу. Расчёсывать собак с короткой шерстью достаточно раз в пару недель. Исключение – физиологическая линька, которая бывает два раза в год. В период линьки требуется тщательное вычёсывание или выщипывание (тримминг) отмершей шерсти.

Породы с длинной и пушистой шерстью требуют более частых расчесывания и мытья. Например, шерсть йоркширского терьера требует еженедельного мытья.

В зависимости от породы и образа жизни могут требоваться ежедневные расчёсывания. Важно следить за состоянием шерсти и не допускать образования колтунов.

Идеальными инструментами для вычёсывания служат гребни и мягкие щётки пуходёрки по размеру собаки. Для тримминга применяют специальные щипцы.

Для мытья собак существует огромное количество средств. Это шампуни и бальзамы, маски и кондиционеры. Важно подобрать для своего питомца то средство, которое ему подойдёт. Здесь стоит обратить внимание на переносимость, возможные аллергические реакции и конечно, состояние шерсти и кожи, после того или иного средства.

Покупать средства по уходу следует в профессиональных магазинах, чтобы избежать недорогой подделки. Особого отношения и ухода, конечно, требуют декоративные породы. Кроме этого, такие породы, как шпиц, терьеры, болонки, пудель, и некоторые другие, требуют и стрижек. Как минимум, гигиенических. И, если у владельца не хватает знаний и сил в этом вопросе, то стоит обратиться за помощью к профессиональному грумеру. Большинству декоративных пород стрижка требуется один раз в несколько месяцев.

Ежедневный уход за кожей и шерстью включает в себя: осмотр кожных покровов и шерсти на предмет поражения. При необходимости расчёсывание гребнем и протирание шерсти влажной салфеткой.

Уход за глазами



Уход за глазами собаки включает в себя осмотр и контроль. Если глаза питомца находятся в хорошем состоянии, то большего от владельца и не требуется. Осмотр глаз проводят ежедневно. Обращают внимание на цвет слизистой конъюнктивы, роговицы, век, выделениями из глаз. Слизистые должны быть розовые, без покраснения. Не должно быть видно явного воспаления. Выделения из уголка глаза в норме – это совсем небольшое количество серозного секрета. Если у собаки присутствуют воспалённые красные веки и глаза, гнойные выделения, светобоязнь и слезотечение, то это повод обращения к ветеринару.

Для повседневного ухода за глазами и веками, а это, как правило, протирание, подходят лосьоны для глаз. Если у вас питомец с повышенной чувствительностью, либо белого окраса, то средства следует выбирать с учётом этих особенностей. Это гипоаллергенные салфетки и специальные лосьоны для ухода за белой шерстью.

Уход за ушами



Это ежедневный осмотр ушных раковин питомца. Следует обращать внимание на цвет ушной раковины и возможные выделения. В норме кожа ушной раковины розовая или сероватая, в зависимости от окраса собаки. Выделения небольшие, это ушная сера. Не должно быть боли, покраснения и гнойных или водянистых выделений. Собака не должна чесать уши или трясти ими. Это повод обращения к врачу.

Кроме осмотра, регулярный уход – это протирание ушных раковин влажной салфеткой. Проводятся протирания по мере загрязнения. Из профессиональных средств очень удобно использовать лосьоны для ушей.

Уход за зубами ротовой полостью



Так же, как и в случае с ушами и глазами, уход за ротовой полостью и зубами, заключается, прежде всего, в осмотре. Ежедневно следует осматривать зубы и рот питомца. Слизистые дёсен и язык должны быть розового цвета. Не должно быть кровоточивости, ранок и ссадин, нарывов и т.д. Не должно быть неприятного запаха изо рта. Следует так же следить за возможным образованием зубного налёта. Некоторые маленькие породы предрасположены к его образованию. Поэтому следует тщательно следить за зубной эмалью. И, если, будет обнаружен сильный налёт, то следует обратиться к ветеринару.

Для предотвращения образования зубного налёта можно использовать как натуральные компоненты, например, сырые кости, так и производимые промышленностью, например, специальные палочки и косточки. Перед применением любых средств стоит проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Не всем животным могут подходить те или иные средства.

Уход за когтями

Включает в себя осмотр и контроль за длиной когтей. Стрижку когтей, как правило, стоит проводить раз в месяц или чуть реже. Для стрижки когтей используют специальные когтерезы. Если владелец не умеет сам проводить эту процедуру, то стоит обратиться к грумеру или ветеринару. При стрижке когтей важно правильно убирать отросший коготь. У многих собак когти отлично стачиваются сами, особенно в летний период. Когда собак много ходит и бегает по твёрдому грунту и асфальту. Как правило, это крупные породы.

Кроме этого, при уходе за лапами и когтями владельцу следует обращать внимание на состояние подушечек лап и прибылых пальцев, если они имеются. При обнаружении трещин, порезов, царапин, либо сорванного когтя следует обратиться к врачу.

Приучение к процедурам



Очень важная часть воспитания собаки. Как правильно приучить собаку к проводимым процедурам? Не секрет, что часто владельцу просто не удаётся не то, чтобы расчесать собаку, а даже осмотреть её.

Этот вопрос целиком и полностью относится к воспитанию собаки. Очень важно правильно воспитывать своего питомца. Для этого со щенячьего возраста следует приучать к ежедневным процедурам. Это осмотр глаз, ротовой полости, ушей и кожи. После прогулки – это осмотр и протирание кожи и лап.

Как правильно приучать к процедуре? Начинать следует с нескольких секунд. При себе следует иметь лакомство. Усадив щенка напротив себя, ласково с ним разговаривая, следует подать команду. Например «уши» или «зубы». И сразу, ласковым, нежным движением, быстро посмотреть уши или зубы. Первое время речь идёт даже не об осмотре, а именно о приучении. Поэтому, ни в коем случае, не следует примерять силу и заставлять собаку что-то делать. Точно так же следует осматривать кожу, лапы и глаза.

Нежно разговаривать, хвалить питомца и давать лакомство за спокойное отношение к осмотру. Начинать процедуры следует с пары секунд. И, постепенно, день за днём питомец привыкнет к процедуре осмотра и ухода.

Приучая к расчёсыванию и стрижке когтей, следует запастись терпением. Не все собаки любят эти процедуры. Здесь алгоритм действий тот же. Начинать следует с нескольких секунд. Ласково поглаживать собаку, почёсывать животик и ушки, разговаривать.

Важно не срываться на собаку и ни в коем случае не злиться. Время для процедуры расчёсывания и стрижки когтей следует выбирать такое, когда питомец находится в спокойном состоянии. А не прыгает и скачет в игре. Следует запастись терпением. К стрижке когтей следует приучать постепенно, начиная с одного когтя и используя обильную похвалу за спокойное отношение. Если собака волнуется, успокойте её, отвлеките игрушкой или лакомством, голосом. Не используйте силу и грубость. Только терпение и ласка помогут добиться устойчивого и спокойного отношения к проводимым процедурам.

А это, в свою очередь, поможет владельцу правильно следить и ухаживать за своей собакой. Кроме этого, послушная и приученная к процедурам собака будет гордостью владельца и при посещениях зоосалона, выставки или ветеринарной клиники. И, самое главное, владельцу легко и удобно будет ухаживать за своим питомцем и следить за его здоровьем.

Фото с сайта Pixabay.com

