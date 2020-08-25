]]>
]]>
Главная Стиль Новости

Дочь Пескова начнет торговать одеждой в центре Москвы

17:34 25.08.2020
Фото: @lisa_peskova
Фото: @lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета создала компанию по производству одежды. Сведения об этом появились на сайте бизнес-портала «За честный бизнес».

Фирма под названием «Лиза и Саша» зарегистрирована в бизнес-центре «Атмосфера», который находится в центре Москвы. Цена аренды за один квадратный метр под офис составляет от 25 тысяч рублей в год. Уставной капитал «Лизы и Саши» — 50 000 рублей. Кроме производства верхней одежды, данная компания имеет право продавать шкуры и кожу, а также шить нижнее белье и меховые шубы.

По данным системы СПАРК, ООО «Лиза и Саша» было зарегистрировано накануне, 24 августа. Единственным владельцем и учредителем компании выступает сама Елизавета Пескова. 

Кто скрывается за именем «Саша» — доподлинно неизвестно, однако у супруги Пескова Татьяны Навки есть дочь от первого брака — Саша Жулина. СМИ пишут, что Лиза Пескова и Саша Жулина часто появляются вместе на мероприятиях. 

Это не первая проба дочери пресс-секретаря президента в бизнесе. Она регистрировалась как ИП, а весной купила рекламно-туристическую компанию «Сперанса ДС». Выручка этой компании составила 1,2 млн рублей.

Темы: Москва, Бюрократия и чиновничество в России, Бизнес и предпринимательство в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.08.2020, 23:59
Гость: макар

Развлекается дитятко...
25.08.2020, 23:41
Гость: А я считаю правильной,поддерживать инициативу

молодых,нечего сидеть на шее у родителей.
25.08.2020, 22:48
Гость: Ну чтож?

Кому то интересна эта девушка, очередная чья то дочь?
Все комментарии (15)
]]>


]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации