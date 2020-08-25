Дочь Пескова начнет торговать одеждой в центре Москвы

17:34

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета создала компанию по производству одежды. Сведения об этом появились на сайте бизнес-портала «За честный бизнес».

Фирма под названием «Лиза и Саша» зарегистрирована в бизнес-центре «Атмосфера», который находится в центре Москвы. Цена аренды за один квадратный метр под офис составляет от 25 тысяч рублей в год. Уставной капитал «Лизы и Саши» — 50 000 рублей. Кроме производства верхней одежды, данная компания имеет право продавать шкуры и кожу, а также шить нижнее белье и меховые шубы.

По данным системы СПАРК, ООО «Лиза и Саша» было зарегистрировано накануне, 24 августа. Единственным владельцем и учредителем компании выступает сама Елизавета Пескова.

Кто скрывается за именем «Саша» — доподлинно неизвестно, однако у супруги Пескова Татьяны Навки есть дочь от первого брака — Саша Жулина. СМИ пишут, что Лиза Пескова и Саша Жулина часто появляются вместе на мероприятиях.

Это не первая проба дочери пресс-секретаря президента в бизнесе. Она регистрировалась как ИП, а весной купила рекламно-туристическую компанию «Сперанса ДС». Выручка этой компании составила 1,2 млн рублей.