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В каких случаях не берут в армию: получение отсрочки и освобождения от службы

14:03 1.10.2020

Многие молодые люди призывного возраста пытаются найти способ, чтобы не идти в армию 

не берут в армию prizyvanet.ru

Избежать срочной службы можно, но для этого требуются серьёзные причины: проблемы со здоровьем, учеба во время призыва и другие обстоятельства. Рассмотрим, в каких случаях не берут в армию на законных основаниях.

Причины отсрочки и освобождения от армии


Причины предоставления отсрочки или освобождения могут быть:

  1. Временными подразумевается отсрочка от армейской службы на определённое время в связи с учёбой, излечимой болезнью, заботой о больном родственнике, опекой над несовершеннолетними и пр. Когда причина будет устранена, юноше отправляется повестка для посещения военного комиссариата с целью решения дальнейшей судьбы отправка в воинскую часть либо выдача военного билета.
  2. Постоянными. В этом случае молодой человек полностью освобождается от воинской службы, если у него погиб кто-то из родственников, выполняя военные задания. Также можно получить освобождение, если у юноши выявлена неизлечимая болезнь, травма или какое-то физиологическое нарушение.

Как получить освобождение, если нет проблем со здоровьем?

 

не берут в армию prizyvanet.ru

Молодые люди, которые имеют хорошее здоровье, интересуются, как еще можно получить отсрочку от армии. В этом случае основанием служит:

  • наличие армейского опыта (включая службу за рубежом);
  • ученая степень (это касается кандидатов и докторов наук);
  • наличие близкого родственника (отца или брата), погибшего во время исполнения военных заданий;
  • присутствие действующей судимости к началу призывной кампании (если судимость погашена либо снята, это не служит причиной отказа для несения срочной службы);
  • если против будущего призывника возбуждено уголовное дело, он задействован в следственном процессе или является подозреваемым;
  • в соответствии с Федеральным законом Российской федерации «О воинских обязанностях и армейской службе» №53, призыву в армию не подлежат граждане, которые не достигли совершеннолетия.

Во время зачисления на армейскую службу в РФ немаловажная роль отводится и национальному фактору. К примеру, в Вооруженных силах России не могут служить кавказцы, цыгане, дагестанцы, кумыки, якуты, являющиеся малочисленными народностями (их проживает на землях РФ около 10 000-100 000 человек).

Есть ещё некоторые индивидуальные условия, которые могут быть причиной отказа от службы в Вооруженных силах. Не берут в армию лиц, которые заботятся о больном родственнике, или опекают несовершеннолетнего ребенка, инвалида, престарелого человека. В подобной ситуации надо подтвердить документально отсутствие каких-либо других родственников, которые смогут заменить потенциального призывника.

Отказ от несения воинской службы распространяется на студентов, которые находятся на дневном обучении в высшем учебном заведении, прошедшем аккредитацию (студенты могут рассчитывать на отсрочку, пока не получат высшее образование).

Желающим предоставляется возможность заключения договора с Минобороны и отправка на воинскую службу по контракту. Лица, которые заняты на государственной службе, не подлежат призыву в армию. Освобождение распространяется на граждан, которые служат в таких структурах:

  • МВД, МЧС, МГБ;
  • противопожарная служба;
  • таможенные органы;
  • уголовно-исполнительные органы.

Отдельно стоит сказать о студентах, проходящих обучение на факультете с военной кафедрой. Когда будут сданы экзамены и окончен ВУЗ, такие молодые люди подлежат зачислению в запас, хотя это не означает полное освобождение от выполнения воинских обязанностей. Они могут быть призваны для прохождения военных сборов или во время вооруженных действий на территории своего государства.

Темы: Мой ребёнок, Стиль
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