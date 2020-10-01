В каких случаях не берут в армию: получение отсрочки и освобождения от службы
Избежать срочной службы можно, но для этого требуются серьёзные причины: проблемы со здоровьем, учеба во время призыва и другие обстоятельства. Рассмотрим, в каких случаях не берут в армию на законных основаниях.
Причины отсрочки и освобождения от армии
Причины предоставления отсрочки или освобождения могут быть:
- Временными подразумевается отсрочка от армейской службы на определённое время в связи с учёбой, излечимой болезнью, заботой о больном родственнике, опекой над несовершеннолетними и пр. Когда причина будет устранена, юноше отправляется повестка для посещения военного комиссариата с целью решения дальнейшей судьбы отправка в воинскую часть либо выдача военного билета.
- Постоянными. В этом случае молодой человек полностью освобождается от воинской службы, если у него погиб кто-то из родственников, выполняя военные задания. Также можно получить освобождение, если у юноши выявлена неизлечимая болезнь, травма или какое-то физиологическое нарушение.
Как получить освобождение, если нет проблем со здоровьем?
Молодые люди, которые имеют хорошее здоровье, интересуются, как еще можно получить отсрочку от армии. В этом случае основанием служит:
- наличие армейского опыта (включая службу за рубежом);
- ученая степень (это касается кандидатов и докторов наук);
- наличие близкого родственника (отца или брата), погибшего во время исполнения военных заданий;
- присутствие действующей судимости к началу призывной кампании (если судимость погашена либо снята, это не служит причиной отказа для несения срочной службы);
- если против будущего призывника возбуждено уголовное дело, он задействован в следственном процессе или является подозреваемым;
- в соответствии с Федеральным законом Российской федерации «О воинских обязанностях и армейской службе» №53, призыву в армию не подлежат граждане, которые не достигли совершеннолетия.
Во время зачисления на армейскую службу в РФ немаловажная роль отводится и национальному фактору. К примеру, в Вооруженных силах России не могут служить кавказцы, цыгане, дагестанцы, кумыки, якуты, являющиеся малочисленными народностями (их проживает на землях РФ около 10 000-100 000 человек).
Есть ещё некоторые индивидуальные условия, которые могут быть причиной отказа от службы в Вооруженных силах. Не берут в армию лиц, которые заботятся о больном родственнике, или опекают несовершеннолетнего ребенка, инвалида, престарелого человека. В подобной ситуации надо подтвердить документально отсутствие каких-либо других родственников, которые смогут заменить потенциального призывника.
Отказ от несения воинской службы распространяется на студентов, которые находятся на дневном обучении в высшем учебном заведении, прошедшем аккредитацию (студенты могут рассчитывать на отсрочку, пока не получат высшее образование).
Желающим предоставляется возможность заключения договора с Минобороны и отправка на воинскую службу по контракту. Лица, которые заняты на государственной службе, не подлежат призыву в армию. Освобождение распространяется на граждан, которые служат в таких структурах:
- МВД, МЧС, МГБ;
- противопожарная служба;
- таможенные органы;
- уголовно-исполнительные органы.
Отдельно стоит сказать о студентах, проходящих обучение на факультете с военной кафедрой. Когда будут сданы экзамены и окончен ВУЗ, такие молодые люди подлежат зачислению в запас, хотя это не означает полное освобождение от выполнения воинских обязанностей. Они могут быть призваны для прохождения военных сборов или во время вооруженных действий на территории своего государства.