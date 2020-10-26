Поляки вступили в борьбу с Украиной за борщ
Споры о том, чьим национальным блюдом является борщ, разгорелись с новой силой после того, как Киев решил внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как украинское. В «борщевую войну» вмешались еще и поляки, пишут «Новые Известия» со ссылкой на The Times.
Спор вокруг борща разгорелся в 2019 году после публикации рецепта блюда в аккаунте «Россия» в Twitter. Там говорилось, что борщ является самым известным и любимым блюдом России, а также символом национальной кухни. Украинские пользователи оставляли под постом гневные комментарии, так как уверены, что это блюдо украинское.
Позже украинцы огорчились вновь: когда итальянский повар в знак благодарности российским врачам, помогающим в борьбе с коронавирусом, приготовил им борщ.
Издание The Times напомнило, что борщ является неотъемлемой частью национальных кухонь целого ряда славянских народов. Однако в современном мире каждая страна готовит его по-разному. В комментариях к этой статье появилась масса комментариев, в которых пользователи попросили признать борщ польским блюдом. «Борщ, конечно, польский», — говорится в одном из комментариев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень спешу, поэтому скажу коротко но ёмко :-
В США (!) во ВСЕХ польских продуктовых магазинах продаётся
Украинский Борщ!
О чем говорить?))
Улыбнуло, спасибо КМ, хоть кто-то ставит под сомнение , довольно очевидные вещи!)))
Всем Удачи и не болеть!
что борщ изобрели древние римляне, а вовсе не укры. А у вас классического рецепта не получится хотя бы из-за отсутствия "добрячего кусочка сала", которое теперь поставляют вам поляки (но приоритет на борщ и они не имеют).
Озвучьте уже ТО ВРЕМЯ, когда конкретно украинцы начали уплетатьтот самый борщ за обе щеки?
Где именно на Украине В ТО ВРЕМЯ росли помидоры и сладкий перец?
Украина большая.
ЗЫ. В классический рецепт борща сладкий перец не входит.
Почему?
Бандеру поляки еще могут простить, но борщ никогда!