Поляки вступили в борьбу с Украиной за борщ

Споры о том, чьим национальным блюдом является борщ, разгорелись с новой силой после того, как Киев решил внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как украинское. В «борщевую войну» вмешались еще и поляки, пишут «Новые Известия» со ссылкой на The Times.

Спор вокруг борща разгорелся в 2019 году после публикации рецепта блюда в аккаунте «Россия» в Twitter. Там говорилось, что борщ является самым известным и любимым блюдом России, а также символом национальной кухни. Украинские пользователи оставляли под постом гневные комментарии, так как уверены, что это блюдо украинское.

Позже украинцы огорчились вновь: когда итальянский повар в знак благодарности российским врачам, помогающим в борьбе с коронавирусом, приготовил им борщ.

Издание The Times напомнило, что борщ является неотъемлемой частью национальных кухонь целого ряда славянских народов. Однако в современном мире каждая страна готовит его по-разному. В комментариях к этой статье появилась масса комментариев, в которых пользователи попросили признать борщ польским блюдом. «Борщ, конечно, польский», — говорится в одном из комментариев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2020, 22:05
    Гость: Влад 33

    Очень спешу, поэтому скажу коротко но ёмко :-
    В США (!) во ВСЕХ польских продуктовых магазинах продаётся
    Украинский Борщ!
    О чем говорить?))
    Улыбнуло, спасибо КМ, хоть кто-то ставит под сомнение , довольно очевидные вещи!)))
    Всем Удачи и не болеть!

  2. 26.10.2020, 22:01
    Гость: Доказано,

    что борщ изобрели древние римляне, а вовсе не укры. А у вас классического рецепта не получится хотя бы из-за отсутствия "добрячего кусочка сала", которое теперь поставляют вам поляки (но приоритет на борщ и они не имеют).

  3. 26.10.2020, 21:38
    Гость: в то время, когда этот самый борщ украинцы уплетали за обе

    Озвучьте уже ТО ВРЕМЯ, когда конкретно украинцы начали уплетатьтот самый борщ за обе щеки?
    Где именно на Украине В ТО ВРЕМЯ росли помидоры и сладкий перец?

    Украина большая.

    ЗЫ. В классический рецепт борща сладкий перец не входит.

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