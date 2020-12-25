Украина добилась смены описания борща в кулинарном гиде Michelin
Посольство Украины во Франции добилось изменений в описании борща от кулинарного гида Michelin.
Как сообщается в посте дипмиссии в Twitter, Michelin принесли свои извинения Киеву за данный инцидент, назвав его "гастро-неосторожностью с нежелательным политическим привкусом". Также Michelin пообещали переписать статью.
21 декабря на официальной странице Michelin был опубликован кулинарный гид, в котором было приведено описание борща как первого блюда в русской национальной кухне. В нем специалисты отметили, что русские "предпочитают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам, таким как борщ или рассольник".
Это описание возмутило украинских дипломатов, которые обратились в офис Michelin, потребовав сменить описание борща, так как он является блюдом национальной украинской кухни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Про италианцев с их мортаделлами забыли, учитель вы наш.
тоже считают его своим национальным блюдом,
У них больше нечего положить в борщ? На самом деле там больше составляющих и называется Холодник. Действительно хорош в летний период. Аналог окрошки. Интересно, на окрошку украинские сторожа тоже претендуют?
Борщ - это ни украинское,ни русское блюдо.А из Римской империи.ИЗ СССР коммунисты делали Римскую империю. Плов и таджикским бывает.
Если бы узбеки потребовали канонизации и узбекистанизации плова.