Украина добилась смены описания борща в кулинарном гиде Michelin

10:25 25.12.2020

Посольство Украины во Франции добилось изменений в описании борща от кулинарного гида Michelin.

Как сообщается в посте дипмиссии в Twitter, Michelin принесли свои извинения Киеву за данный инцидент, назвав его "гастро-неосторожностью с нежелательным политическим привкусом". Также Michelin пообещали переписать статью.

21 декабря на официальной странице Michelin был опубликован кулинарный гид, в котором было приведено описание борща как первого блюда в русской национальной кухне. В нем специалисты отметили, что русские "предпочитают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам, таким как борщ или рассольник".

Это описание возмутило украинских дипломатов, которые обратились в офис Michelin, потребовав сменить описание борща, так как он является блюдом национальной украинской кухни.