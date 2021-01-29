00:50 29.01.2021

Праздничные же мастер-классы — это совсем иное.

Как организовать и провести мастер-класс на детском празднике?

Если ко мне обращается мама и говорит, что ее сын уже 4 года обучается в художественной школе, и теперь он горит желанием вместе с приятелями освоить технику арт-коллажа, я рекомендую обращаться сразу в студии художественной направленности. Там занятия ведут профессиональные художники, владеющие такой техникой, и способные за пару занятий обучить детей навыками подобного коллажа.

Праздничные же мастер-классы — это совсем иное. На нём часто присутствуют дети различных возрастов, с разными характерами. Не все из них достаточно усидчивые для выполнения требующей внимания работы. Проводятся подобные мероприятия чаще всего после активных развлечений (спортивных состязаний, боулинга, квестов, анимации). За счет такой последовательности и наличия мастер-класса обычно увеличивается время программы развлечений.

За не большой промежуток времени дети способны сделать какой-нибудь сувенир для себя, в подарок товарищам или членам семьи; спокойно пообщаться между собой, сменив степень активности и получить азы работы с новыми материалами, а возможно и обрести новое для себя хобби.

Кому подойдут мои рекомендации

Среди посетителей сайта присутствует много начинающих организаторов детских развлекательных мероприятий, который проводят мастер-классы для детей в Москве. Естественно, что успех проведения мастер-классов приходит с опытом, и каждый следующий праздник станет интереснее и эффектнее предыдущего. В самом начале деятельности, я бы посоветовала поработать ассистентом при опытном мастере. Очень важно не упустить главные детали и нюансы при подготовке захватывающего мастер-класса, чтобы в дальнейшем чувствовать себя абсолютно уверенно.

Моими советами могут также воспользоваться активные мамочки, которых очень много на сегодняшний день. Я регулярно веду переписки с людьми, и порой несколько дней обдумываю их фееричные идеи. При подготовке к мастер-классу следует учитывать некоторые важные моменты, тогда все пройдет на высшем уровне.

Советы также могут пригодиться и опытным аниматорам, которые стремятся расширить ассортимент своих услуг.

Творческий мастер-класс — это часть праздничной программы

Это является истиной. Обособленный от развлекательной праздничной программы мастер-класс заказывается редко, потому что в чаще всего он идет именно дополнением ко всей программе мероприятия. При этом абсолютно не важно, на каком этапе празднования будет проведен мастер-класс.

Это может быть вступлением к празднику, пока постепенно прибывают все гости. Тогда он служит отличным вариантом для знакомства, потому как бывает, что все приглашенные знакомы с именинником, но не между собой, и в этом случае хорошо будет сотворить какой-то реквизит, чтобы вписать само занятие в общую дальнейшую тематику праздника. К примеру, можно задекорировать какой-то атрибут, который в последствии будет применен в квесте или иных состязаниях. Расписать футболки или банданы для дальнейшей пиратской вечеринки.

Мастер-класс также можно вставить в середину программы. Например, дети будут украшать короны, маски или шляпы, а позже в них отправятся на бал или дискотеку.

Сразу же по окончании активной игровой части спокойный творческий мастер класс проводить не следует. Детям необходимо передохнуть, утихомирить эмоции, пообщаться друг с другом, может даже перекусить. А уже спустя полчаса их можно привлечь к изготовлению красивой поделки. Объект, изготовленный ребенком на занятии, он обязательно забирает с собой домой, поэтому очень важно создать красивое и качественное изделие, будь то чашка, аппликация, магнитик и прочее. Это должно потом еще долгое время хранить теплые воспоминания о прошедшем празднике.

Форматы детских мастер-классов: потоковый или обучающий

Если планируется до 10 детей, вы вполне способны уделить достаточно времени и внимания каждому ребенку. За временной промежуток в 30-60 минут при помощи педагога дети успеют оформить уникальный принт на футболке, создать красивую цветочную композицию или сухой аквариум, оформить изделия из дерева в технике декупаж и многое другое. Такую разновидность можно назвать обучающим мастер-классом, который за определенное время способен дать навыки чего-то нового. Например, научит работать с клеевым пистолетом или профессиональным степлером.

Если запланировано масштабное событие для детей или корпоратив для офисных работников, на котором будет присутствовать более 100 человек разной возрастной категории, такой формат точно не подойдет. В этом случае мастер-класс делится на зоны, в каждой из которых устанавливают несколько столов для ведущих и 3-6 стульев для участников. У приглашенных будет возможность выбора, чем заняться на празднике: создавать конфеты, раскрашивать футболки или кепки, делать магниты скручивать поделки из воздушных шаров или шить игрушки из фетра и прочее.

При такой организации на изготовлении поделки уходит 10-15 минут, и потом место за столом освобождается для следующего желающего. Данный формат мастер-класса носит название потоковый, в ходе него за час времени все 100 участников могут принять участие сразу в нескольких занятиях и изготовить что-то свое на выбор.

Тематический мастер-класс

Что обеспечивает тематику занятия?

Целостный образ (внешний вид) аниматора.

Визуальное оформление рабочей зоны.

Речевое вступление и презентация готовых работ единой тематики.

Ответственный подход к выбору материалов для работы.

Упаковка изготовленных изделий.

Например, имбирные печенья могут быть абсолютно разной формы. Выбрав для росписи глазурью изделия в виде матрешек — они станут отличным дополнением к празднику Масленицы. Печенья в виде елочных шаров или снежинок — прекрасный вариант для новогоднего торжества. Самые простые круглые печенья могут стать планетами солнечной системе на тематическом мероприятии, связанном с космосом. Все зависит от презентации и сценария.

Таким же образом подбираются тематические изображения на салфетках для купажа, принт для нанесения на футболку, заготовки для аппликаций или флорариумов, деревянные шаблоны для декора сувениров.

Специалисты очень часто ведут мастер-классы в костюмах. Согласитесь, что гораздо приятнее готовить мороженное в компании Снегурочки, украшать пряники вместе с поваром в колпаке или делать фигурки из шаров под руководством клоуна или фокусника.

Рабочую зону тоже можно оформить в единой тематике мероприятия. Роспись кружек на празднике осени в окружении букетов из разноцветных ярких листьев— сплошное восхищение. Визуальная целостность: внешний вид, голос, стиль общения, выбор расходных материалов, красивая упаковка готового изделия – все должно выглядеть гармонично.

Как придумать интересный мастер-класс?

Дети всегда будут в восторге от яркого результата и не очень сложного процесса. Важно с большим внимание подойти к выбору заданий по возрастным категориям. Совсем маленьким деткам на мастер классе лучше предложить готовую фигуру из воздушных шаров, доверив им приклеить глазки, нос и рот, в то время как школьники уже в состоянии будут скрутить ее самостоятельно. С малышами важно учитывать тот факт, что если у них что-то не получается, то в большинстве случаев, они моментально теряют интерес к происходящему. А так, просто приклеив недостающие детали, они будут гордиться своей поделкой.

Работа по росписи кружки или новогоднего украшения тонкими кисточками сложная и требует особого внимания, такое задание можно предложить детям старше 7 лет. Дети младшего возраста же с радостью обваливают намазанные клеем детали в блестки, готовое изделие тоже получается ярким и красивым, а процесс простым. В результате - все довольны, они же сделали это самостоятельно.

Бывает, что организаторы подходят к процессу глобально. Делают подборку фотографий готовых работ и проводят их демонстрацию на большом экране. Ставят подходящее тематически музыкальное сопровождение. Придумывают для всех участников занятия творческие псевдонимы, проводят захватывающие конкурсы и викторины (чаще всего это происходит на мастер-классах по кулинарии), оказывают помощь в презентации готового изделия.

Еще для детей очень важно обозначить цель. Если ребенок знает, что делает не просто безделушку, а нужную и красивую вещь, которую он подарит определенному человеку -интерес будет выше и процесс эффективнее. Например, чашку он украшает росписью для мамы, а шкатулку с новогодним узором - бабушке, фигурку из шаров - младшей сестричке, а брелок – отцу.

И обязательно каждый участник должен уйти домой не только с поделкой, но и маленьким подарком, который в последствии пригодится в творчестве. Это может быть пакетик с блестками, деревянная заготовка брелока или чистый не расписанный пряник.

Инструменты и материалы для детского мастер-класса

Где приобретать инструменты и материалы для проведения мастер-класса – достаточно сложный момент, который волнует всех начинающих аниматоров. В любом городе существуют специализированные магазины, занимающиеся продажей товаров для рукоделия, там есть все необходимое, но по дорогой цене. Такой вариант подойдет, если поступил срочный заказ или же заказчика не волнует стоимость мероприятия.

Намного дешевле заказывать онлайн. При таком способе закупок стоит учитывать вероятность задержки доставки или отсутствие в наличии нужное вам количество материалов. Бывает тяжело найти 65 одинаковых заготовок деревянных брелоков для росписи.

Существуют еще оптовые склады с товарами для рукоделия. Цена там уже приемлемая, но и объем закупаемой партии должен быть большим, и редко такие компании готовы вести сотрудничество с физическими лицами.

Самые дешевые изделия можно приобрести на китайских ресурсах, но доставка займет очень долгое время. Таким путем идут в основном опытные аниматоры, у которых в ассортименте более 100 мастер-классов, постоянный поток клиентов и они могут позволить иметь собственный склад атрибутов и инвентаря.

Начинать следует с таких занятий, для проведения которых атрибут возможно найти быстро и не дорого: мозаика (цветные камушки или стекла, осколки CD-дисков), лепка из глины или специального теста (такой материал не требователен в хранении, можно приобрести только основные цвета и смешивать), фигурки из макаронных изделий, объемные фигуры из бумаги или коллажи из газетных вырезок или фотографий.

Упаковка для поделок

Не стоит экономить на достойном упаковочном материале, бумаге, слюде, лентах, бантах или красивых пакетиках. В эффектной упаковке даже самая не удачная поделка будет выглядеть более презентабельно.

Подарок для творческого вдохновения

Я уже говорила о важности подобных презентов. Порой случается так, что ребята прилагают слишком большие усилия к упаковки изготовленного сувенира или даже еще в творческом процессе. Что-то может сломаться, потечь краска и результат отличается от заявленного образца. Для того, чтобы избежать разочарования, подготовьте утешительный подарочек. Это может такое же изделие, но аккуратно задекорированное вами в качестве образца. Или может пустой шаблон и остатки краски, чтобы дома попробовать еще раз сделать самому.

Как составить сценарий мастер-класса?

Вот главные этапы любого мастер-класса:

Знакомство с участников с аниматором и друг другом, в случае если посетители в таком составе оказались;

Ознакомление с примерами готовых работ;

Краткое ознакомление со всеми этапами мастер-класса;

Немного истории происхождения изделий (краткая история появления пряников и их рецептура, как создавались воздушные шары, кто придумал первый брелок, как появилось мыло и прочее);

Инструктаж по технике безопасности;

Знакомство с атрибутом и материалами, и инструментами, которые потребуются, возможны пробные задания;

Выбор исходных материалов, обсуждение работ и создание эскизов и набросков;

Сам процесс создания сувенира;

Приятное музыкальное сопровождение;

Акцентирование внимания на самые успешные работы участников;

Выставка произведений;

Фотография участников с готовыми поделками;

Упаковка готовых изделий и выдача подарков;

Прощальная речь;

Уборка рабочего места, которая проходит уже после того, как посетители покинут помещение.

Чек-лист проведения мастер-класса для детей

Небольшой список того, что следует учитывать при подготовке к мастер-классу:

Численность и возрастная категория участников;

Технические характеристики помещения (достаточная площадь, освещение, возможность подключения к электричеству, наличие воды, необходимое количество рабочих поверхностей и стульев);

Заранее подготовить защиту для столов (скатерти или клеенки);

При необходимости в наличии должны быть фартуки и перчатки;

Большие мусорные пакеты;

Достаточное количество инструментов и расходных материалов;

Электрические удлинители с необходимой длиной шнура;

Портативную колонку для воспроизведения музыкального сопровождения;

Подготовить все необходимые материалы для упаковки;

Презенты для участников мероприятия;

Проработать и подробно расписать сценарий мероприятия, подготовить примеры работ профессиональных мастеров.

Желаю вам дарить искренние положительные эмоции людям и самим получать удовольствие от работы!