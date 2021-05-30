Чем занимаются компании по вывозу мусора? Банальный вопрос, на который не все могут дать ответ

10:47 30.05.2021

Мусор – это, к сожалению, неотъемлемая часть жизни человека.

Там, где бывал человек, обязательно бывает мусор. Но с каждым годом увеличивается количество людей, предпочитающих вести образ жизни eco-friendly и осознанно потреблять и утилизировать отходы. Но самостоятельно ликвидировать мусор достаточно тяжело, поэтому на помощь приходят компании, специализирующиеся на вывозе мусора и его дальнейшей ликвидации, В этой статье мы поговорим про то, как можно вывезти мусор с грузчиками, при этом сделать это максимально комфортно и быстро.

Что из себя представляют компании по вывозу мусора?

На примере фирмы «Вывоз-мусора24» рассмотрим ключевые аспекты деятельности таких организаций:

Сборка, погрузка, уборка и вывоз мусора, в порядке разового или постоянного предоставления услуги; Утилизация и транспортировка таких категорий отходов, как: cтройматериалы, вторичные материалы, мусор с производства; особо габаритные объекты (КГМ), твердые бытовые отходы (ТБО); Уборка снега, грунта и других сыпучих материалов; Возможность выполнить работу под «ключ». Под этим подразумевается демонтаж, сортировка и упаковка мусора; Наличие автопарка с машинами от восьми до двадцати кубов. Кстати, КГМ можно вывозить с помощью бункеровоза, который есть в доступе у «Вывоз-мусора 24». Помимо бункеровоза, есть варианты использования фургонов и тентованных газелей, отличающимися хорошей грузоподъемностью массой от 1-2 тонн. Утилизация старой и сломанной бытовой техники разных масштабов, а также вывоз старой мебели; Работа грузчиков не оплачивается дополнительно даже в том случае, если на объекте (в доме) не работает лифт; Вывоз хлама из гаража, офиса, а также функция вызова мусора непосредственно в контейнере. Режим работы круглосуточный, без выходных и даже праздничных дней. Это отлично, ведь в любой момент можно вывезти накопившейся хлам. Актуально это больше всего в местах, где проводятся строительные работы.

Как рассчитывается стоимость услуги?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать, что существует несколько основным фактором. Ценообразование на услугу зависит от перевозимого материала (ТБО, крупногабаритный мусор, сыпучее), зависит от количества и веса отходов. Все это решается в индивидуальном порядке, в любом случае, для того, чтобы узнать цену, необходимо оставить заявку, и первый же свободный оператор поговорим с Вами и вы выберете для себя идеальный способ вывоза мусора.