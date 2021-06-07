У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

13:18 7.06.2021

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении своего второго ребенка.

Девочка родилась 4 июня в 11:40 утра по местному времени в больнце Санта-Барбара Коттетж в Калифорнии.

Малышку было решено назвать в честь царствующей королевы Великобритании Елизаветы II и матери принца Гарри Дианы - Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Королева Великобритании Елизавета II, а также принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон направили Гарри и Меган свои поздравления.

Лили стала 11 правнучкой Елизаветы II, она занимает 8 место в линии престолонаследия.