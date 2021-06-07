У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Меган Маркл и принц Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении своего второго ребенка.

Девочка родилась 4 июня в 11:40 утра по местному времени в больнце Санта-Барбара Коттетж в Калифорнии.

Малышку было решено назвать в честь царствующей королевы Великобритании Елизаветы II и матери принца Гарри Дианы - Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. 

Королева Великобритании Елизавета II, а также принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон направили Гарри и Меган свои поздравления.

Лили стала 11 правнучкой Елизаветы II, она занимает 8 место в линии престолонаследия. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
О некоторых действиях Запада в рамках гибридной войны
«16 мифов о России: о некоторых действиях Запада в рамках гибридной войны»
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
Вопрос назрел: закон должен защитить правоохранителей и «самообороняющихся»?
«В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент»
Избранное
Кипелов вспомнил о пророссийской пословице сербов
В Польше запахло военным переворотом
Дореволюционное московское метро – битва лебедя, рака и щуки
Школьная «Трапеза»: петербургский комбинат пригласил журналистов на обед
Основы рационального питания
Геномные изменения человеческих эмбрионов - шаг вперед
Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медленную смерть
Выбор строительной бригады: что нужно знать
Зачем России новая орбитальная космическая станция
Стремление быть отличном: хорошо или плохо