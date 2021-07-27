Какую дверь выбрать

20:18 27.07.2021

Межкомнатные двери в Стройландии - какую выбрать

Театр начинается с вешалки, а квартира с двери. Дверное полотно — визитная карточка комнаты и важный элемент интерьера. Помимо практичности, оно должно гармонично вписаться в дизайн сразу двух помещений, обеспечить хорошую шумоизоляцию и, в идеале, быть нам по карману. Кажется, что выбрать дверь не составляет труда, но потеряться в магазине в окружении брендов и моделей достаточно легко.

Путь к выбору идеального дверного полотна непрост, но, ознакомившись с небольшим количеством информации, вы будете компетентны в данном вопросе.

Материалы



Дерево в той или иной мере присутствует практически в каждой межкомнатной двери. В топе по материалам лидирует шпон, экошпон и ПВХ.

• Натуральный шпон

«Ветеран» в изготовлении дверных конструкций. Шпон — это тонкие листы ценных пород деревьев. Его любят, в первую очередь, за натуральный узор — уникальный древесный рисунок украшает каждую отдельно взятую модель. Такие двери состоят из натурального материала, не содержат токсичных веществ и органично вписываются в декор комнаты в совершенно любом стиле. Дверные полотна из натурального шпона пригодны к ремонту, но все равно требуют особо ухода.

• Экошпон

Его начали применять сравнительно недавно, но уже сейчас этот аналог не уступает по популярности натуральному шпону. В первую очередь, двери из экошпона очень крепкие. Они выдерживают не только механические воздействия, но и резкие перепады температур. Все это вкупе дает большой прирост к сроку эксплуатации. Экошпон — экологичный и гипоаллергенный материал, не нуждающийся в особом уходе, что делает двери из него желанными и неприхотливыми в уходе.

• ПВХ

Красивые, долговечные и недорогие двери? Звучит нереально, но эта характеристика как нельзя кстати подходит дверям с покрытием из ПВХ. Помимо названых преимуществ, можно выделить разнообразие расцветок и узоров, ведь покрасить ПВХ-пленку в нужный оттенок гораздо легче, чем срез дуба. Если вы не располагаете широким бюджетом, обратите внимание на этот материал.

Варианты выбора материала дверного полотна

Дизайн дверей



Определились с материалом? Следующий немаловажный пункт — дизайн. Во-первых, стоит выбрать между глухим и остекленным дверным полотном. Остекленные двери оформляются закаленным стеклом, в то время как глухие являются цельной конструкцией.

По механике открывания двери тоже делятся на категории, которые, при определенных стилевых задумках, могут играть ключевую роль в дизайне интерьера. Рассмотрим три самых популярных вида:

• Распашные двери

Бессмертная классика. Несмотря на разнообразие способов открывания, распашные двери остаются популярными по сей день. Они легки в производстве, стоят дешевле, и срок эксплуатации у такого механизма доказано высокий.

• Раздвижные

Данный вид следует прямо за распашными. Планка скрывает роликовый механизм, который обеспечивает скольжение двери. К сожалению, такие полотна не могут обеспечить высокую звукоизоляцию, поэтому спорным решением будет устанавливать их в спальни.

• Пенал

Разновидность раздвижных дверей. При открытии, полотно заходит в «пенал» внутри стены и не занимает места. У этого вида шумоизоляция выше, чем у простых раздвижных дверей. Ложкой дегтя здесь служат затраты на установку.

Дизайн двери

Цвет



При выборе дверного полотна не менее важным будет цвет. Двери должны не только гармонично вписываться в общий интерьер комнаты, но и, по возможности, подчеркивать элементы дизайна.

Для создания контраста можно использовать насыщенные тона, а пастельные подойдут для поддержания спокойной гаммы оттенков спальни. Определяясь с цветом, обращать внимание нужно не только на общий стиль комнаты, но и на освещение в ней.

При покупке нескольких дверей, позаботьтесь о том, чтобы все они были из одной партии. В противном случае узор на них может отличаться, создавая заметную дисгармонию в помещении.

Путь к выбору идеальной двери возможно и кажется сложным и тернистым, но, учитывая всю вышеизложенную информацию, вы без труда выберете конструкции, которые будут радовать вас на протяжении долгого времени.