Как выбрать идеальную межкомнатную дверь? Советы профессионалов

Двери – это то, без чего немыслимо ни одно пространство.

 Двери задают стиль комнате, поэтому если вы затеяли ремонт жилого помещения, необходимо уделить должное внимание им в том числе. В этой статье мы поговорим про то, как выбрать идеальные межкомнатные двери.

Основное правило

Существует некий канон, на который опираются дизайнеры интерьеров при установке межкомнатных дверей: все квартирные двери должны иметь один дизайн, а также быть дополнением интерьера. Двери браво делятся на несколько сегментов - стандарт, комфорт, элит, евро. К особенностям дверей этого производителя можно отнести использование экологически чистых и качественных материалов при изготовлении, а также быструю доставку в любые регионы России.

Критерии выбора

Естественно, у каждого человека есть свои индивидуальные ожидания от дверей. От этого строится перечень тех критериев, на которые стоит обращать внимание при выборе межкомнатной двери:
1. Внешняя составляющая двери, то есть, дизайнерское решение;
2. Стоимость;
3. Эксплуатационные характеристики;
4. Монтаж;
5. Уход за материалами.

По статистике, на это в первую очередь обращают внимание практически все покупатели. Отсюда следует вывод, что именно эти параметры самые важные и серьезные. Однако, если спросить профессионала о том, как должна выглядеть идеальная дверь, он с вероятностью в сто процентов спросит встречный вопрос: «А куда ее нужно будет установить?».

Есть несколько моментов, на которые нужно обращать внимание при установке дверной конструкции:
1. Гостиничная дверь должна быть со стеклами и пропускать свет, при этом, она не должна мешать человека пройти или выйти из комнаты.
2. Двери в спальную комнату должны быть прочными и не пропускать лишние звуки и свет. Это важно для здорового сна и ощущения безопасности.
3. Когда мы говорим про кухонную дверь, мы должны понимать, что кухня – это место повышенного загрязнения, поэтому двери должны быть легко очищаемые, желательно обладать влагостойкими характеристиками.

Самые неприхотливые комнаты в этом плане – это кладовые помещения или гардеробы. К ним есть лишь одно назначение – открыть и закрыть.
 

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