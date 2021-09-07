Как организовать отдых, когда есть маленький ребенок

19:15 7.09.2021

Рождение малыша – это самое прекрасное, что может случиться с родителями

Бесконечное любование младенцем, зацеловывание его и обнимание становится теперь основной деятельностью новоиспеченной мамочки. Конечно, помимо этого, приходится ухаживать за малышом, кормить и всячески развивать, не говоря уже о тоннах стирки и n-ном количестве квадратных метров уборки. Потому что мама – это не няня для ребенка, она уйдет после рабочего дня в отдельный дом отдыхать.

Психологи рекомендуют родителям регулярно отдыхать от семейного быта. Прогулка в одиночестве для молодой мамы становится глотком свежего воздуха. Это время, когда она может побыть самой собой, направить усилия на обеспечение собственного комфорта и удовольствия, а не на служение другим. Качественный отдых необходим на постоянной основе и его количество зависит от потребностей конкретного человека. Кому-то достаточно 2-3 часа в неделю, чтоб наполниться, а кому-то нужен минимум час в день.

Опытные мамочки в шутку говорят, что самым прекрасным в их материнстве было быстрая доступность бабушек ребенка. Что может быть лучше получить помощь именно тогда, когда она нужна. Но что же делать родителям, у которых нет в распоряжении толпы бабушек, дедушек, крестных и подруг? Ответ прост –– обратиться к услугам бебиситтеров.

Кто такие бебиситтеры и где их найти



Бебиситтер –– это няня на час. Это люди, чаще всего с профильным педагогическим или психологическим образованием, которые испытывают удовольствие от общения с детьми и готовы проводить с ними время на регулярной основе. Бебиситтеры отличаются от нянь режимом работы. Няня обычно нанимается на весь день, а бебиситтеры –– на несколько часов.

В Москве функционирует сервис «НянЯрядом», который оказывает помощь родителям в организации досуга ребенка. В команде профессиональных бебиситтеров есть молодые девушки и юноши, а также опытные няни со стажем. Мы говорим «профессиональные бебиситтеры» не просто так. Каждый кандидат после прохождения многоэтапной проверки направляется на специальное обучение, где учится основам ухода за детьми разных возрастов, изучает азы психологии и педагогики, методики развития личности и т.д. По итогам обучения сдается экзамен и проводится стажировка.

Сервис нянь «НянЯрядом» помогает родителям разными способами:

• Провести время с ребенком дома;

• Отвести ребенка в сад или школу, забрать их;

• Сопроводить ребенка на кружки, к бабушке, на мероприятие;

• Погулять с ребенком на улице;

• Сопроводить ребенка в аэропорт или на вокзал;

• Организовать досуг небольшой группы детей на мероприятиях.

Как заказать няню на час



Заказать няню в Москве в сервисе «НянЯрядом» очень просто. Необходимо лишь заполнить форму на официальном сайте компании, обсудить с менеджером все тонкости заказа и внести оплату. На основе ваших пожеланий будет подобран идеальный кандидат.

Няня для ребенка является в определенной мере значимой фигурой и авторитетом, она должна симпатизировать как малышу, так и его родителям, иметь схожие ценности и подход к воспитанию. Сервис «НянЯрядом» предоставляет возможность бесплатно познакомиться с бебиситтером и оценить насколько у него с ребенком будет налажен контакт.

