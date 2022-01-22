Сметана в ежедневном рационе – польза для организма

00:36 22.01.2022

Сметана давно присутствует в ежедневном рационе украинцев.

Без этого вкусного продукта невозможно представить традиционные украинские вареники, сырники и налистники. Она в обязательном порядке добавляется в борщ и щедро льется на голубцы. Сметана https://eko.zakaz.ua/ru/categories/sour-cream-ekomarket/ может облагородить вкус мясных соусов и подливы, а также стать основой десерта и кремом для торта.

Она получается путем брожения при помощи молочнокислых бактерий. Производители научились регулировать процентный состав жира в продукте, благодаря чему в продаже магазинов можно встретить сметану различной степени жирности. Для тех, кто борется с лишним весом, разработана сметана с минимальной степенью жирности, по консистенции и вкусу ничем не отличающаяся от обычного продукта.

Сметана обладает несомненными полезными качествами:

благодаря наличию полезных бактерий обладает действием пробиотика, заселяя кишечник полезной микрофлорой;

содержит большое количество витаминов и микроэлементов;

насыщает организм кальцием, который полезен для зубов и костей;

хорошо сказывается на состоянии кожи, полезна не только для внутреннего применения, но и в качестве косметического средства;

оказывает положительное влияние на гормональный фон.

Кроме того, сметана содержит в достаточном количестве рибофлавин, который жизненно необходим для производства красных кровяных телец.

Сметана возбуждает аппетит, вносит в блюда приятный сливочный привкус, облагораживает вкусовые ощущения. Она может служить в качестве низкокалорийной заправки к салатам. Несколько ложек сметаны помогут восстановить кислотность в желудке, убрать эффект изжоги.

Как обеспечить постоянное наличие свежей сметаны в холодильнике

Сметана относится к продуктам, которые не могут слишком долго храниться. Через несколько дней, даже в условиях холода, продукт становится прогорклым и не пригодным в пищу. Чтобы всегда иметь под рукой свежую сметану, необходимо позаботиться о своевременной доставке ее из магазина. Если вы не знаете, где купить вкусную сметану разной жирности – обратитесь в магазин Еко Маркет. Это лучший вариант получить свежий и качественный молочный продукт, поскольку молочный ассортимент Еко Маркета https://eko.zakaz.ua/ru/ постоянно обновляется.

В продаже магазине можно увидеть такие известные в Украине бренды, как:

Волошкове Поле;

Молокия;

President;

Простоквашино;

Слов'яночка.

Сметана представлена разной жирности и в различной упаковке – от пластиковых стаканчиков до мягкого пакета. Для тех, кто имеет непереносимость лактозы, есть возможность купить специальный безлактозный продукт.

Цены магазина радуют своих покупателей, периодически снижаясь почти вдвое во время действия акций Еко Маркета.

Товар можно купить лично или заказать через интернет-магазин с доставкой на дом. Это значительно высвобождает силы и время. Заказ привозится курьерской службой по любому адресу Киева. Стоимость доставки невысока и по карману любому покупателю. Оплатить заказ можно сразу на сайте или отдать деньги курьеру.