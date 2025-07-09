Дизайнер Юлия Янина представила новую коллекцию на Парижской неделе моды
7 июля в Париже открылась Неделя высокой моды сезона осень–зима 2025/2026.
На подиумах представили свои работы ведущие дома моды, включая Schiaparelli, Chanel и Iris van Herpen. Одной из участниц показа стала российский кутюрье Юлия Янина, традиционно представляющая свои коллекции на этом престижном событии.
Если предыдущая коллекция Яниной играла с мотивами из детства — фруктовыми принтами и вышивкой в виде овощей, — то в этом сезоне дизайнер погрузилась в размышления о собственном творческом пути. Новая линия стала своеобразным возвращением к истокам: Янина переосмыслила прежние идеи, техники и силуэты, придав им современное звучание.
В коллекцию, в частности, вошли прозрачные платья из сетки с тонкими аппликативными орнаментами, модели из шерсти, бархата и шелка
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно как эта Юлия Янина там оказалась со своей коллекцией ? Не удивлюсь, если она давно живёт и работает за границей. А раз так, то она является "российской кутюрье" только условно.