Дизайнер Юлия Янина представила новую коллекцию на Парижской неделе моды

11:10 9.07.2025

7 июля в Париже открылась Неделя высокой моды сезона осень–зима 2025/2026.

На подиумах представили свои работы ведущие дома моды, включая Schiaparelli, Chanel и Iris van Herpen. Одной из участниц показа стала российский кутюрье Юлия Янина, традиционно представляющая свои коллекции на этом престижном событии.

Если предыдущая коллекция Яниной играла с мотивами из детства — фруктовыми принтами и вышивкой в виде овощей, — то в этом сезоне дизайнер погрузилась в размышления о собственном творческом пути. Новая линия стала своеобразным возвращением к истокам: Янина переосмыслила прежние идеи, техники и силуэты, придав им современное звучание.

В коллекцию, в частности, вошли прозрачные платья из сетки с тонкими аппликативными орнаментами, модели из шерсти, бархата и шелка