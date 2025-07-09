Дизайнер Юлия Янина представила новую коллекцию на Парижской неделе моды

7 июля в Париже открылась Неделя высокой моды сезона осень–зима 2025/2026.

На подиумах представили свои работы ведущие дома моды, включая Schiaparelli, Chanel и Iris van Herpen. Одной из участниц показа стала российский кутюрье Юлия Янина, традиционно представляющая свои коллекции на этом престижном событии.

Если предыдущая коллекция Яниной играла с мотивами из детства — фруктовыми принтами и вышивкой в виде овощей, — то в этом сезоне дизайнер погрузилась в размышления о собственном творческом пути. Новая линия стала своеобразным возвращением к истокам: Янина переосмыслила прежние идеи, техники и силуэты, придав им современное звучание.

В коллекцию, в частности, вошли прозрачные платья из сетки с тонкими аппликативными орнаментами, модели из шерсти, бархата и шелка

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2025, 16:45
    Гость: stalker

    Интересно как эта Юлия Янина там оказалась со своей коллекцией ? Не удивлюсь, если она давно живёт и работает за границей. А раз так, то она является "российской кутюрье" только условно.

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