Курсы по охране труда: кому они необходимы и зачем их проходить

16:25 3.07.2025

Охрана труда — это не просто формальность, а важная составляющая безопасности на рабочем месте. Соблюдение норм и правил помогает предотвратить травмы, профзаболевания и несчастные случаи. Однако далеко не все сотрудники и работодатели понимают, кому действительно нужно обучаться и почему это так важно.

Кому необходимо проходить обучение по охране труда?

1. Руководители и специалисты

Все, кто отвечает за организацию безопасных условий труда, обязаны проходить обучение. Это касается директоров, начальников отделов, инженеров по охране труда и других ответственных лиц. Без соответствующих знаний невозможно грамотно выстроить систему безопасности на предприятии.

2. Работники опасных профессий

Строители, электрики, сварщики, водители, химики и другие специалисты, чья работа связана с повышенным риском, должны регулярно проходить инструктажи и обучение. Это помогает минимизировать риски и действовать правильно в экстренных ситуациях.

3. Новые сотрудники

Каждый работник, только устроившийся на работу, обязан пройти вводный инструктаж по охране труда. Это необходимо, чтобы он понимал основные правила безопасности и знал, как вести себя в нештатных ситуациях.

4. Предприниматели и ИП

Даже если у вас небольшой бизнес и несколько сотрудников, соблюдение норм охраны труда обязательно. Обучение поможет избежать штрафов и судебных разбирательств в случае проверок.

Зачем проходить обучение?

1. Соблюдение закона

Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда. Отсутствие обучения может привести к штрафам от 50 000 до 200 000 рублей, а в некоторых случаях — к приостановке деятельности компании.

2. Снижение травматизма

Правильно обученные сотрудники реже попадают в аварийные ситуации, а если ЧП всё же происходит — знают, как действовать.

3. Повышение ответственности

Когда работники понимают, к каким последствиям может привести халатность, они более внимательно относятся к технике безопасности.

4. Репутация компании

Компании, которые заботятся о безопасности персонала, вызывают больше доверия у клиентов и партнеров.

Где пройти обучение?

Сегодня существует множество образовательных платформ, предлагающих программы по охране труда. Например, Courson — это онлайн-сервис, который помогает подобрать подходящие курсы и пройти их в удобном формате. На сайте Courson.ru можно найти программы как для руководителей, так и для рядовых сотрудников, с возможностью дистанционного обучения.

аОднако важно выбирать аккредитованные учебные центры, чтобы документы об окончании курсов имели юридическую силу.

Вывод

Курсы по охране труда — это не просто бюрократическая процедура, а необходимость для любого бизнеса. Они помогают сохранить здоровье сотрудников, избежать штрафов и создать безопасную рабочую среду. Пройти обучение стоит всем, кто хочет работать легально, ответственно и без рисков для себя и окружающих.