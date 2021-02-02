Курсы по охране труда: кому они необходимы и зачем их проходить
Кому необходимо проходить обучение по охране труда?
1. Руководители и специалисты
Все, кто отвечает за организацию безопасных условий труда, обязаны проходить обучение. Это касается директоров, начальников отделов, инженеров по охране труда и других ответственных лиц. Без соответствующих знаний невозможно грамотно выстроить систему безопасности на предприятии.
2. Работники опасных профессий
Строители, электрики, сварщики, водители, химики и другие специалисты, чья работа связана с повышенным риском, должны регулярно проходить инструктажи и обучение. Это помогает минимизировать риски и действовать правильно в экстренных ситуациях.
3. Новые сотрудники
Каждый работник, только устроившийся на работу, обязан пройти вводный инструктаж по охране труда. Это необходимо, чтобы он понимал основные правила безопасности и знал, как вести себя в нештатных ситуациях.
4. Предприниматели и ИП
Даже если у вас небольшой бизнес и несколько сотрудников, соблюдение норм охраны труда обязательно. Обучение поможет избежать штрафов и судебных разбирательств в случае проверок.
Зачем проходить обучение?
1. Соблюдение закона
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда. Отсутствие обучения может привести к штрафам от 50 000 до 200 000 рублей, а в некоторых случаях — к приостановке деятельности компании.
2. Снижение травматизма
Правильно обученные сотрудники реже попадают в аварийные ситуации, а если ЧП всё же происходит — знают, как действовать.
3. Повышение ответственности
Когда работники понимают, к каким последствиям может привести халатность, они более внимательно относятся к технике безопасности.
4. Репутация компании
Компании, которые заботятся о безопасности персонала, вызывают больше доверия у клиентов и партнеров.
Где пройти обучение?
Сегодня существует множество образовательных платформ, предлагающих программы по охране труда. Например, Courson — это онлайн-сервис, который помогает подобрать подходящие курсы и пройти их в удобном формате. На сайте Courson.ru можно найти программы как для руководителей, так и для рядовых сотрудников, с возможностью дистанционного обучения.
аОднако важно выбирать аккредитованные учебные центры, чтобы документы об окончании курсов имели юридическую силу.
Вывод
Курсы по охране труда — это не просто бюрократическая процедура, а необходимость для любого бизнеса. Они помогают сохранить здоровье сотрудников, избежать штрафов и создать безопасную рабочую среду. Пройти обучение стоит всем, кто хочет работать легально, ответственно и без рисков для себя и окружающих.
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