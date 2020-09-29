Алевтина Анатольевна Черникова — ректор Университета МИСИС, доктор экономических наук, профессор

13:44 21.08.2025

Алевтина Анатольевна Черникова — доктор экономических наук, профессор. С 2013 года возглавляет Университет науки и технологий МИСИС. За это время вуз вошел в число передовых российских научно-образовательных центров, стал участником ключевых государственных программ, достиг высоких позиций в международных и российских академических рейтингах.

Образование и становление карьеры Алевтины Черниковой

Алевтина Черникова родилась в Белгородской области в 1966 году. Высшее образование получила в Воронежском государственном университете, окончив его в 1988 году по специальности «Планирование промышленности».

Первым местом работы будущего ректора МИСИС стал Научно-исследовательский институт Курской магнитной аномалии им. Л. Д. Шевякова. В 1993 году Черникова перешла на работу главным бухгалтером и финансовым директором в компанию «Системсервис», которая специализировалась на автоматизации управления производственными процессами. Проработала там до 2003 года.

Академическая и управленческая деятельность

Карьеру преподавателя Алевтина Анатольевна начала в 1997 году в Старооскольском технологическом институте – одном из филиалов МИСИС. Вела дисциплины по экономике и менеджменту. В 2002 году Черникова защитила кандидатскую диссертацию. В 2005 году Алевтине Анатольевна присвоено учёное звание доцента. В 2008 году она получила научную степень доктора экономических наук. Тогда же в карьере Алевтины Черниковой начался новый этап: она была назначена на должность директора Старооскольского филиала МИСИС. В 2010 году ей присвоено звание профессора. В 2012 году Алевтина Анатольевна заняла пост первого проректора НИТУ МИСИС, а затем — исполняющей обязанности ректора.

НИТУ МИСИС под руководством Алевтины Черниковой

Алевтина Черникова возглавила НИТУ МИСИС в 2013 году. В короткие сроки она смогла вывести вуз на новый уровень: университет стал стабильно занимать высокие позиции в международных и отечественных рейтингах по таким направлениям, как металлургия, материаловедение, горное дело, инжиниринг и информационные технологии.

Под руководством Алевтины Черниковой вуз – участник крупных национальных проектов: «5-100», «Приоритета-2030», создания передовых инженерных школ, «пилота» по совершенствованию системы высшего образования, создания производственной аспирантуры и др. При поддержке Алевтины Черниковой МИСИС провёл масштабный ребрендинг, усилив позиционирование. Вуз расширил структуру за счёт новых институтов: биомедицинской инженерии, физики и квантовой инженерии. В Алмалыкском филиале университета при поддержке Правительства Республики Узбекистан и Алмалыкского горно-металлургического завода создана ПИШ «ГеоМетТех».

Научные достижения и общественная роль

В научном активе Алевтины Черниковой насчитывается порядка 140 научных статей и учебно-методических пособий. Под руководством ректора университет ежегодно реализует более 500 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в интересах академических и бизнес-партнёров.

Алевтина Черникова принимает активное участие в общественной жизни страны: так, в 2023 и 2024 годах вошла в состав Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам науки и образования, активный участник проекта «Женщины: школа наставничества», реализуемого под эгидой Минобрнауки России, и др.

Профессиональные награды и признание

За свой вклад в развитие образования и науки Алевтина Черникова удостоена многочисленных наград:

● премии Правительства РФ в области образования (2015),

● международных наград (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан),

● звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2020),

● благодарностей от Президента РФ и Мэра Москвы (2019, 2020),

● медали имени Калашникова Минпромторга России (2023) и многих других