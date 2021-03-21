Топ-10 средств корейской косметики 2026 года — тренды и бестселлеры ухода

22:46 13.02.2026

Обзор топ-10 средств ухода за кожей и волосами 2026 года. Разбираем популярные формулы, активные ингредиенты и тренды. Корейская косметика — лучшие продукты для ассортимента и продаж.

В 2026 году корейская косметика продолжает удерживать лидерство на мировом рынке благодаря инновационным формулам, мягким активам и продуманному подходу к уходу за кожей. Именно поэтому всё больше компаний закупают корейскую косметику оптом, формируя сбалансированную продуктовую матрицу с учётом трендов, эффективности формул и реальных потребностей кожи.

Тренды остаются прежними, но становятся ещё более точными: бережное очищение без пересушивания, восстановление защитного барьера, комфортные активы и заметный результат без агрессивного воздействия на кожу. Ниже — подборка из 10 средств, которые в 2026 году особенно выделяются по эффективности, популярности и универсальности применения.

1. Consly So Basic Retinol Lifting Toner, 250ml — лифтинг-тонер с ретинолом, пептидами и экстрактом пиона. Отличный вариант, если хочется добавить в рутину антивозрастной фокус мягким шагом: тонер не утяжеляет уход, но задаёт направление на гладкость и более “собранный” вид кожи. Вводите постепенно и обязательно закрывайте кремом.

2. DABO Aloe PDRN Frozen Soothing Cream, 100ml — успокаивающий крем с алоэ и PDRN. Подойдёт в сезон отопления, при реактивности кожи, после активов и когда хочется ощущения “кожу отпустило”. Это тот самый универсальный крем “на всякий случай”.

3. The Skin House Plum&Panthenol Calming Moisturizer, 70ml — увлажняющий и успокаивающий крем с экстрактом сливы и пантенолом. Хорош на каждый день, особенно если кожа сохнет, краснеет или чувствует себя нестабильно. Комфортная базовая текстура без перегруза.

4. Consly WATER SHOT Enriched Hydrating Hyaluronic and Niacinamide Cleansing Foam, 120ml — увлажняющая очищающая пенка с комплексом гиалуроновых кислот и ниацинамидом. Идея простая: чисто, но без стянутости. Особенно актуально тем, кто использует ретиноиды и кислоты — с ними важно бережное очищение.

5. ShinCos.Lab Hyaluronic Acid B5 3% Ampoule Serum, 50ml — сыворотка с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Универсальный “питьевой режим” для кожи: помогает вернуть упругость и комфорт, отлично сочетается практически с любым кремом.

6. COXIR Black Snail Collagen Cream, 30ml — крем против морщин с коллагеном и муцином чёрной улитки. Выбор для тех, кто хочет больше питания и визуальной “плотности” кожи, особенно вечером и в холодный сезон.

7. L.Sanic Smart Keratin Nourishing and Repairing Conditioner, 300ml — питательный восстанавливающий кондиционер с кератином. В 2026-м “уход” всё чаще включает не только лицо: красивое полотно волос — часть общего впечатления. Подходит для повреждённых, сухих, окрашенных волос.

8. DABO Pink Collagen PDRN Glow Capsule Serum, 55ml — сыворотка с коллагеном, комплексом пептидов и PDRN. Для эффекта “сияние + упругость”, когда хочется свежего, ухоженного вида без сложных схем.

9. Consly The Therapy Matcha Biome Oil-free Balancing Gel Cream, 50ml — балансирующий гель-крем с матчей и чайным деревом. Хорош для комбинированной и жирной кожи: лёгкий, не перегружает, помогает держать себум под контролем.

10. ShinCos.Lab AHA/BHA/PHA Centella 3% Cream, 100ml — крем с 3% центеллы и комплексом кислот AHA/BHA/PHA. Работает с текстурой, тусклостью и несовершенствами. Используйте вечером и не забывайте SPF днём.

Если собрать простую схему: утром — мягкое очищение (№4), увлажняющая сыворотка (№5) и крем по типу кожи (№2/№3/№9). Вечером можно добавлять активы: ретинол-тонер (№1) или кислотный крем (№10) 2–3 раза в неделю, а в остальные дни — питание и восстановление (№2/№3/№6/№8).