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Минтранс рассказал о массовой сдаче авиабилетов на рейсы в Грузию

14:41 22.06.2019
Споттинг в Домодедово © KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев
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Все шесть российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов, заявил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию.

"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме", - приводит его слова ТАСС.

При этом российские авиакомпании готовы обеспечить вывоз граждан РФ из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу, но только через аэропорты Армении и Северной Осетии.

В совещании под председательством Акимова приняли участие представители государственных органов, авиакомпаний и других структур. "Выработаны решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии российских граждан и организации их всестороннего информирования о вариантах возвращения домой. Проработаны вопросы функционирования горячих линий авиакомпаний и турагентств, информирования граждан через их сайты и с помощь СМС-уведомлений, - сказал он. - Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь".

Так, например, до 8 июля на обратный рейс из Грузии у компании "Аэрофлот" есть сейчас 2100 свободных мест. Свободные места есть и у других российских авиаперевозчиков, добавил представитель Акимова.

На данный момент регулярные рейсы в Грузию осуществляют "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia. Компании уже заявили о закрытии продаж билетов на эти даты.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу, 21 июня, указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Причиной запрета стали акции протеста, которые второй день проходят в Тбилиси у здания парламента. Главные требования митингующих - отставка главы МВД Георгия Гахарии, проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение всех 305 человек, которые были задержаны полицией в ночь на пятницу при разгоне митинга у парламента.

Темы: Грузия, Российские авиакомпании, Туристические маршруты и направления, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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22.06.2019, 20:57
Гость: Крым в пролете

Поеду в Грузию все равно.
22.06.2019, 20:56
Гость: Я был прав! Московия с 13 века не изменилась!

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию.
22.06.2019, 18:27
Гость: Одна беда

Он о твоем существовании даже не подозревает.
Все комментарии (14)
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